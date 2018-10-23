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Corte

'A gente está fazendo um trabalho belíssimo', diz secretário-geral do TSE sobre fake news

Conselho ligado ao tribunal se reuniu nesta segunda-feira (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2018 às 01:23

Publicado em 23 de Outubro de 2018 às 01:23

O secretário-geral do TSE, Estêvão Waterloo, durante entrevista Crédito: Divulgação/TSE
O secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Estêvão Waterloo, disse que a Corte tem feito um "trabalho belíssimo" para combater as " fake news " (notícias falsas). Ele coordena o Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições, criado em dezembro do ano passado para combater a desinformação durante a campanha eleitoral. O TSE vem sofrendo críticas de que pouco fez para impedir a propagação de boatos na internet.
O próprio conselho se reuniu poucas vezes. Antes do primeiro turno, a última reunião ocorreu em junho. Apenas durante a campanha do segundo turno é que esses encontros, que contam com a participação de representantes do TSE e de outros órgãos públicos, além da sociedade civil, se intensificaram. A última reunião foi nesta segunda-feira, com a participação também de representantes de empresas de tecnologia, como Whatsapp, Google e Facebook, e empresas de checagem de fatos.
 Em avaliação a partir do que eu acompanhei, dos estudos que foram feitos, não existe nação democrática no mundo hoje que tenha feito trabalho melhor do que nós estamos fazendo e do que os senhores (jornalistas) estão fazendo nessa temática das "fake news"  disse Waterloo em entrevista após a reunião, acrescentando:  Para quem olha um copo pela metade com água, você pode achar que o copo está meio cheio, meio vazio. A minha opinião é de que a gente está fazendo um trabalho belíssimo e que não minimizamos esse tipo de problema. A questão é que é um problema complexo, de amplitude, que precisa ser enfrentado. Estamos fazendo o melhor. Vamos ter um excelente segundo turno.
Ao ser questionado se faltava uma autocrítica do TSE, ele não quis responder. A ministra Rosa Weber saiu mais cedo da reunião e ficou calada quando os jornalistas fizeram perguntas.

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