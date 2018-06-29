'É a colaboração mais importante da história', diz presidente da Abraji

Daniel Bramatti é o líder do projeto Comprova Crédito: Alice Vergueiro/Abraji

Uma das principais características do projeto Comprova é o fato de ele reunir 24 organizações de mídia do Brasil, de diferentes tamanhos, com diferentes abrangências, mas unidas com o mesmo propósito, o de combater a disseminação de desinformação durante as eleições presidenciais. Alguns desses veículos, inclusive, são mercadologicamente concorrentes.

O conceito de desinformação é mais abrangente do que o de fake news. Inclui paródias noticiosas, propaganda, influência política e jornalismo de baixa qualidade.

É a primeira vez que vejo tantos veículos deixando de lado o fato de serem concorrentes na área comercial para prestar um serviço público importante neste momento Daniel Bramatti - Presidente da Abraji

Para o presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), Daniel Bramatti, a iniciativa pode ser considerada uma das mais importantes da história do jornalismo nacional.

"A gente pode dizer que a iniciativa de colaboração entre esses veículos, inclusive concorrentes, é a mais importante da história do Brasil. É a primeira vez que vejo tantos veículos deixando de lado o fato de serem concorrentes na área comercial para prestar um serviço público importante neste momento", afirmou Bramatti, que é o coordenador nacional do Comprova.

Há grande expectativa sobre o efeito desse esforço integrado não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo. O modelo experimentado aqui deve ser expandido para outras equipes de jornalismo brasileiras e também usado em países que vão experimentar eleições com ampla circulação de informações manipuladas.

"A intenção é contribuir para que as pessoas cheguem à urna mais bem informadas e menos enganadas pelo conteúdo enganoso que circula nas redes", complementou Bramatti.

Entre os veículos, há aqueles de grande, médio e pequeno porte, de diversas regiões do país. A diretora da First Draft, a britânica Claire Wardle, explicou que as empresas maiores fazem com que o projeto tenha maior alcance, e os jornais locais fazem com que as informações verificadas cheguem a outros cantos do Brasil, como ocorreu com o CrossCheck, o projeto semelhante realizado na França, em 2017.

ENTENDA O PROJETO

CONCEITOS

Fake news

São as notícias falsas. Conteúdos que se apropriam de características consolidadas pelo jornalismo profissional para criar versões falsas sobre fatos, pessoas e assuntos. O problema, para Claire Wardle, diretora do First Draft, é que o termo passou a ser usado em todo o mundo por políticos para atacar a credibilidade dos veículos e atacar a liberdade de expressão.

Desinformação

É por isso que a especialista prefere os termos, em inglês, misinformation e disinformation. São mais abrangentes, envolvem diversos aspectos como informações retiradas de contexto e paródias feitas para enganar. Misinformation diz respeito às informações falsas ou fora de contexto compartilhadas por pessoas de maneira imprudente, sem cuidado. Desinformation são aquelas criadas com o propósito de prejudicar, de influenciar uma realidade.

COMPROVA

Integração

Veículos de todo o país vão trabalhar de forma integrada para verificar esse tipo de conteúdo.

Veículos participantes