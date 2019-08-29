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  • "Brasil já parou no agiota", diz vice-presidente Hamilton Mourão no ES
Beatriz Seixas

"Brasil já parou no agiota", diz vice-presidente Hamilton Mourão no ES

Declaração aconteceu durante evento em Vitória

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 13:45

Públicado em 

29 ago 2019 às 13:45
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Hamilton Morão, vice-presidente, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A situação fiscal do Brasil é tão grave que o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, comparou o quadro do país ao de uma pessoa que já extrapolou todos os gastos e acabou caindo nas mãos de um agiota.
“O governo é igual à casa da gente. Se a gente gastar mais do que ganha, primeiro a gente entra no cheque especial, depois estoura o cartão de de crédito e por fim vai para o agiota. Nós estamos no agiota. Cheque especial e cartão de crédito já estão estourados há muito tempo”, disse o general durante palestra na cerimônia de comemoração de 23 anos do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), em Vitória.
> Governo não fará concursos para equilibrar contas, diz Mourão no ES
Para contornar essa situação, o vice de Bolsonaro afirmou que é preciso reduzir os gastos, e a reforma da Previdência é a primeira medida isso. Mourão lembrou que neste ano o país vai fechar o caixa com um déficit de R$ 139 bilhões. Além disso, citou que as contas no vermelho já acompanham o Brasil desde 2014. 
> Mourão compara presídios a masmorras medievais durante evento no ES

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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