"Brasil já parou no agiota", diz vice-presidente Hamilton Mourão no ES

é tão grave que o vice-presidente da República, o general, comparou o quadro do país ao de uma pessoa que já extrapolou todos os gastos e acabou caindo nas mãos de um

“O governo é igual à casa da gente. Se a gente gastar mais do que ganha, primeiro a gente entra no cheque especial, depois estoura o cartão de de crédito e por fim vai para o agiota. Nós estamos no agiota. Cheque especial e cartão de crédito já estão estourados há muito tempo”, disse o general durante palestra na cerimônia de comemoração de 23 anos do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), em Vitória.