Bom para quem?

Segundo dados divulgados em novembro de 2017 pelo IBGE, a partir da Pnad Contínua, os 10% mais ricos concentravam 43,4% da renda total da população brasileira em 2016. Isso por acaso é um problema? Para Flávio Rocha (PRB), não. Desigualdade social não é um problema. E, se o fosse, seria fácil de resolver. Na sua concepção, país próspero é aquele que favorece o acúmulo de riqueza (nas mãos de quem?), como disse a uma emissora de TV no último dia 16 e reafirmou para a coluna em visita a Vitória, na última segunda-feira.

Levantamentos de vários institutos comprovam que, no mercado de trabalho brasileiro, mulheres recebem, em média, remuneração inferior à dos homens para realizar rigorosamente as mesmas tarefas. Algum problema aí? Para João Amoêdo (Novo), não, como sugere sua resposta em entrevista publicada na última terça pelo “El País”: “Se as empresas estão pagando salários diferentes, não cabe ao Estado interferir nisso. Algum motivo deve ter”. Seria o caso de se perguntar que motivo seria esse. Amoêdo não o especificou, mas acrescentou que “o risco de aprovar uma lei que determina salários iguais é que algumas mulheres acabem desempregadas”. Devem elas, então, conformar-se a ganhar menos? Porque é isso que a resposta sugere.

Por essa ótica ultraliberal, reproduzida por ambos os presidenciáveis, questões como a desigualdade social, a concentração de renda (ou “acumulação de riquezas”, como prefere Rocha) e o abismo remuneratório entre homens e mulheres no mundo do trabalho seriam perfeitamente naturais, logo não caberia aos governos se meter em nada disso. Errado.

Natural é o que é próprio da natureza. A chuva é um fenômeno natural. A reprodução das abelhas é natural. Uma galinha pôr um ovo é natural, assim como um tubarão devorar um peixe menor. Concentrar riqueza em poucas mãos e perpetuar desigualdades entre indivíduos (ou entre homens e mulheres) é consequência do modo como determinado grupo de pessoas decide organizar sua economia e sua vida em sociedade. No caso do Brasil e de quase todo o mundo atual, trata-se do modelo capitalista, com uma economia de mercado aberto.

Em muitos aspectos, é um modelo virtuoso e que realmente produz riquezas para o país. Ao mesmo tempo, tem deficiências e pode gerar problemas, distorções e discrepâncias sociais, como por exemplo o alargamento da distância que separa os mais ricos dos mais pobres, excluídos das cadeias produtivas, e daquela que separa homens e mulheres incluídos na mesma cadeia. Isso é tão mais verdadeiro quanto mais se deixam as forças de mercado correrem soltas e operarem livres de qualquer regulamentação.

Ouvindo-se o discurso desses pré-candidatos, o mercado soa como panaceia. Mas é falsa a premissa de que as forças do mercado, sozinhas, darão conta de resolver todos os problemas do país, principalmente os que são criados ou aprofundados pela ação do próprio mercado. Mais ainda quando seus representantes se negam a reconhecer a própria existência do problema. Ora, se o problema “não existe”, não há o que se resolver. Seria conveniente perguntar aos mais de 50 milhões de brasileiros que vivem na pobreza ou talvez às mulheres que ganham menos do que colegas do sexo masculino se estão de acordo com essa visão.

Pré-candidatos à Presidência com agenda ultraliberal estão surgindo aos montes, mas, com essa mentalidade, não conseguirão ir muito longe. Estão certos em muitos aspectos: realmente, o Brasil precisa de menos Estado, menos impostos e menos burocracia; sem dúvida alguma, reformas como a tributária e a previdenciária são temas urgentes e incontornáveis para o próximo governo. Pecam feio, porém, ao achar que o Brasil pode ser enxergado única e exclusivamente com as lentes dos setores financeiro e empresarial.

É preciso lutar e trabalhar por um país que seja bom para os empresários. Mas não por um país que seja bom só para os empresários. Sob pena de aprofundar desigualdades.

Visão globalizante

O Brasil é enorme. A sociedade brasileira, complexa e heterogênea. Não pode ser tratada como um riacho (”riachuelo”, em espanhol), no qual todos seguem juntos na mesma direção, rumo ao mesmo lugar. É, na verdade, uma Bacia Amazônica, que engloba desde os mais humildes córregos até o poderoso Amazonas. Um governante com real espírito público deve ter visão abrangente e ser capaz de enxergar e compreender toda a bacia, incluindo todas as suas nascentes, lençóis, córregos e afluentes.

O Deus Mercado

As forças do mercado não resolvem por si mesmas os problemas sociais do país. Em muitos casos, os aprofundam. Se tem algo que a história demonstra é que, sempre que os governos deixaram o mercado correr solto, sem direitos sociais mínimos garantidos aos trabalhadores, o resultado não foi bom para estes. E sempre que o Estado deixou as forças do mercado agirem sozinhas, livres da menor forma de regulamentação, o resultado foi crise econômica e a necessidade de socorro oferecido pelo próprio Estado.

Nisso, estão certíssimos