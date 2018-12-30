Bolsonaro criou o próprio mito para o governo

O maior mito do governo do Mito Crédito: Amarildo

Disse o próprio Jair Bolsonaro (PSL) em seu ato de diplomação: ele fará um governo “sem manipulação ideológica”. A promessa de exercer uma administração “sem viés ideológico” é algo que todo brasileiro minimamente atento já ouviu do presidente eleito, seja durante a campanha, seja após a vitória eleitoral.

É uma promessa que ele não vai cumprir, por impossível (não há, em qualquer época e em qualquer parte do mundo, registro de um governo que não tenha exercido o poder segundo suas próprias convicções). Não vai cumprir e já não está cumprindo, antes mesmo de tomar posse, como prova a formação de seu ministério.

É curioso ouvir o anúncio de um “governo não ideológico” por parte de alguém que escolheu dois ministros tão estratégicos quanto o da Educação e o das Relações Exteriores a partir de indicações diretas de Olavo de Carvalho. E quem é Olavo de Carvalho se não o principal guru e formulador ideológico de uma ala da direita brasileira? Em entrevista ao “Estadão”, Eduardo Bolsonaro afirmou que a influência de Carvalho sobre ele é “grandíssima” – quem dirá sobre o pai?

Como resultado, teremos à frente do MEC agora um azarão, o colombiano Vélez Rodríguez, defensor de um modelo de educação que priorize “valores caros à sociedade brasileira”, a qual, segundo ele, “tem essência conservadora” e é “avessa a experiências que pretendem passar por cima de valores tradicionais ligados à preservação da família e da moral humanista”. É praticamente um garoto-propaganda do Escola sem Partido, escolhido em detrimento de dezenas de educadores muito mais renomados e habilitados para comandar a educação no país. Por quê? Por indicação de Carvalho.

Ao mesmo tempo, teremos à frente do Itamaraty um embaixador sem currículo à altura do cargo, que defende ideias “antiglobalistas” e que idolatra Donald Trump como um deus que vai salvar o Ocidente. Assim como Vélez Rodríguez, Araújo afirma que a sociedade brasileira é fundamentalmente cristã e conservadora e, assim como o futuro colega, reproduz a ideologia de Olavo de Carvalho.

Para o futuro chefe do Itamaraty, é preciso libertar o Brasil e o mundo da “ideologia globalista”. A “globalização econômica” passou a ser pilotada pelo “marxismo cultural” e é, essencialmente, “um sistema anti-humano e anticristão”. Segundo Araújo, a fé em Cristo significa, hoje, lutar contra o globalismo, cujo objetivo último é romper a conexão entre Deus e o homem, tornando o homem escravo e Deus irrelevante. No Twitter, Bolsonaro apresentou Araújo como um “brilhante intelectual”. A ver o que esse “brilhantismo” produzirá.

No passado, o mesmo Bolsonaro que hoje execra o ditador Nicolás Maduro destinou palavras de simpatia a outros ditadores, como Hugo Chávez, Pinochet e Fujimori. Hoje a simpatia dele mesmo e de seu séquito parece toda voltada a outro líder político que, mesmo não sendo propriamente um ditador, tampouco mostra lá grande apreço nem grande compreensão sobre a democracia: Trump.

Seu filho Eduardo Bolsonaro se aconselha com Steve Bannon, um dos principais estrategistas de campanha do presidente estadunidense. Em passagem por Washington, o deputado deixou-se fotografar com um boné da campanha de Trump à reeleição em 2020.

Na mesma oportunidade, dando nova demonstração da “grandíssima” influência do pensamento olavista em sua formação ideológica, Eduardo Bolsonaro afirmou que “o Brasil não será mais socialista”. A pergunta que se impõe é: quando exatamente o foi?

Em 1968 fazia sentido apontar o dedo para uma ameaça de implantação do comunismo (ou do socialismo) no Brasil? Até certo ponto, fazia, no contexto da Guerra Fria, da Revolução Cubana de 1959 etc. Em dezembro de 2018, soa como uma miragem, um inimigo imaginário reavivado pela mentalidade de quem nunca saiu de 1968 – isto é, quem interpreta a realidade política atual como se o Brasil ainda vivesse naquele contexto maniqueísta de 50 anos atrás.

Estamos diante de um Dom Quixote a erguer a sua espada contra supostos gigantes comunistas – na verdade moinhos de vento pintados mentalmente de vermelho. “Vermelhos” que serão banidos do país, como disse o candidato Bolsonaro, a uma semana do 2º turno, em um lapso ou “excesso de sinceridade” motivado pela empolgação. Pelo calor do momento... Calor demais para alguém que não acredita no aquecimento global e ameaça bater em retirada do Acordo de Paris.

Mas é claro: sem viés ideológico. Então fica combinado.

Gilson quer Cariacica

O prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), confirma à coluna: está pensando de verdade em se lançar candidato a prefeito de Cariacica em 2020, após encerrar seu segundo mandato seguido no município vizinho. O prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), tem interesse em dar o mesmo pulo, lançando-se a prefeito de Vitória daqui a dois anos. Há um grande óbice, porém: o entendimento atual do TSE e do STF é contrário a essa hipótese do “prefeito itinerante”.

Renata Abreu no circuito

Mas... não contavam com a astúcia do partido de Gilson. Segundo ele, a deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, pretende apresentar uma PEC no início de 2019, para autorizar tal hipótese via Constituição. Assim um prefeito, ao término do segundo mandato seguido no município A, poderá emendar um terceiro mandato de prefeito no município B sem impedimento algum.

Possíveis aliados

Gilson diz ter ótima relação com o deputado federal Helder Salomão (PT) – ex-prefeito de Cariacica – e com o deputado estadual Marcelo Santos (PDT), também de Cariacica. Com o atual prefeito, Juninho (PPS), nem tanto.

Pedetistas em polvorosa

O anúncio do nome do deputado estadual Bruno Lamas (PSB) para chefiar a Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) deixou em polvorosa muitos quadros do PDT ligados a Sérgio Vidigal. Desde 2015, quando a pasta foi comandada por Sueli Vidigal, a Setades é um nicho que abriga muitos pedetistas na máquina estadual.

As portas se fecharam

Falando em Lamas, o deputado protagonizou cena insólita no início da tarde de sexta. Quatro horas após ser confirmado por Casagrande, foi visto tentando entrar na sede da Assembleia (em pleno recesso parlamentar) pela portaria principal. Encontrou as portas trancadas. Bateu, bateu... em vão. Quer dizer, mal passou para o Executivo, as portas do Legislativo já se lhe cerraram. Literalmente. O deputado acabou entrando pela garagem. Diz estar despachando no gabinete normalmente.

A premonição de Lamas

Novo secretário de Trabalho, Lamas espalhou outdoors por Serra e Vitória desejando um ano novo de muito... trabalho. Será que já estava sabendo?

CENA POLÍTICA