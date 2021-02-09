Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (09) em baixa de 1,11%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,56 e Dólar Comercial a R$ 5,43, ambos em alta. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.02s - 09-02-21
Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 13:22
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