Bolsa de Valores operando em queda de 1,34% nesta quarta-feira (03). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,92 e Dólar Comercial a R$ 5,73. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 03-03-21
Publicado em 03 de Março de 2021 às 12:11
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