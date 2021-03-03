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MERCADO FINANCEIRO

Bolsa de Valores operando em queda de 1,34% nesta quarta-feira (03)

Ouça Marlo Barcelos

Publicado em 03 de Março de 2021 às 12:11

Publicado em 

03 mar 2021 às 12:11
Bolsa de Valores operando em queda de 1,34% nesta quarta-feira (03). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,92 e Dólar Comercial a R$ 5,73. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 03-03-21

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