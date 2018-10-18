Bloquear bens sem ordem judicial é inconstitucional

Supremo Tribunal Federal Crédito: Rosinei Coutinho/STF

Paulo Cesar Caetano*

Chamada a se manifestar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5881, de autoria do Partido Socialista Brasileiro, a Procuradoria-Geral da República, em extenso parecer, opinou pela inconstitucionalidade de parte da Lei nº 13.606/2018 que permitiu à Fazenda Pública bloquear bens e direitos sem decisão judicial.

De acordo com as novas regras estabelecidas este ano, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, na hipótese de inadimplemento de débito tributário inscrito em dívida ativa da União, notificará o devedor, dando-lhe o prazo de cinco dias para pagamento. Não liquidando no prazo estabelecido, poderá a Fazenda Pública: comunicar a inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres; e averbar, inclusive por meio eletrônico, a certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, tornando-os indisponíveis.

Antes da existência da lei, para realização de qualquer bloqueio dos bens de contribuinte devedor do Fisco, a Fazenda Nacional teria que entrar com a Ação de Execução ou Medida Cautelar Fiscal, solicitando autorização judicial.

A jurisprudência do STF se sedimentou no sentido de que as medidas coercitivas definidas com objetivo de assegurar o pagamento do crédito tributário devem ser avaliadas segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Para a Procuradora-Geral da República, “será considerada sanção política incompatível com a ordem constitucional a medida que limita de maneira desproporcional o exercício de direitos fundamentais pelo sujeito passivo”.

Assim, para a Procuradoria, a norma que permitiu à Fazenda Pública bloquear bens sem decisão judicial não vence o teste da proporcionalidade. “A possibilidade de a Fazenda Pública tornar indisponíveis bens do contribuinte por meio da averbação da CDA em registro de bens e direitos configura sanção política, porquanto vulnera indevidamente o direito de propriedade.” Desse modo, cabe ao colegiado do Supremo Tribunal Federal decidir a questão.

Nada obstante, não resta dúvida quanto à inconstitucionalidade do ato que permite ao Fisco tornar indisponíveis bens particulares à revelia do Judiciário, fazendo o bloqueio com o pretexto de garantir a satisfação dos débitos tributários.

Desse modo, resta-nos aguardar que a decisão do STF seja proferida à luz da sistemática constitucional, extirpando tal norma do ordenamento jurídico brasileiro, visto que fere o direito de propriedade, da livre iniciativa e inviabiliza o exercício de atividade econômica e profissional.