BID aprova empréstimo de R$ 1,1 bilhão ao Estado

Buraco na rodovia que liga Alfredo Chaves à BR 101: parte dos recursos do BID vai para a recuperação das rodovias estaduais. Crédito: Dirceu Cetto

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou dois empréstimos ao Estado no valor total de US$ 291,4 milhões (aproximadamente R$ 1,1 bilhão). Um dos financiamentos, de US$ 74,6 milhões (R$ 289 milhões), vai para a educação infantil (ampliação, construção e equipamentos de creches e pré-escolas); e o outro, de US$ 216,8 milhões (R$ 841 milhões), será destinado à recuperação das rodovias estaduais.

Próximo governo

O recurso da educação infantil, de acordo com o programa Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes), será repassado pelo Estado aos municípios, que serão os executores das obras. Segundo o governador Hartung, os recursos poderão ser utilizados pelo próximo governo, a partir de janeiro ou fevereiro.

A ECT estragou o final

Um bom filho que mora no Pará mandou um pequeno frasco de perfume para o seu amado pai que mora em Vila Velha. Uma bela história de amor se não fosse o final infeliz: o Correio pediu dez dias para entregar o presente e cobrou R$ 118 pelo serviço.

Vai perder?

O PT nacional está mobilizando as pessoas para passarem o Natal com Lula em Curitiba (do lado de fora da PF, é claro). Taí, quem ainda não definiu sua agenda para a noite do dia 24, tem mais uma opção.

Homero III de Roma

Homero Mafra está em viagem de lua de mel à capital italiana. O presidente da OAB-ES se identificou especialmente com as obras e vestígios deixados pelos Césares.

De olho neles!

Elias Dal’Col, prefeito de Ecoporanga, vetou o abono de R$ 2 mil para os servidores da Câmara. Mas tem vereador articulando uma sessão meio secreta, segunda, para derrubar o veto.

Transição republicana

Os futuros secretários de Educação e o de Cultura se reuniram com os atuais dirigentes das duas pastas para definir uma transição tranquila.

E engordar

Tem sítio em Alfredo Chaves, no sul do Estado, que abriu a temporada de colheita de uvas e pitayas. É pagar, catar e se empanturrar.

A culpa é de Bolsonaro

O senador Magno Malta, em vídeo, disse que a escolha da sua assessora Damara Alves para o Ministério dos Direitos Humanos não foi indicação dele. Anotado.





Tá nervoso?

Gente, e o futuro ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil), que ontem abandonou uma entrevista e não respondeu sobre o depósito de R$ 24 mil para a mulher de Bolsonaro?

Vila Velha em chamas

Os servidores de Vila Velha estão em polvorosa. É que se espalhou na categoria a informação de que a prefeitura iria acabar com o 13º salário. A PMVV alega que está apenas propondo a mudança na data de pagamento do benefício.

Tudo pelo livro

Depois de terem feito cachorro-quente, rifa e vaquinha online, os alunos e professores do Polivalente Aquidabã, de Cachoeiro, conseguiram o patrocínio do Banestes para a publicação do seu livro de crônicas, com tiragem de mil exemplares.

Tudo pelo livro 2

A ideia agora é publicar outro livro no ano que vem. Até o momento os alunos conseguiram R$ 15 mil de patrocínio e quase R$ 12 mil em sua campanha literária, que vai até 19 de dezembro.

Devolvendo

O MEC liberou R$ 7,2 milhões para instituições federais de ensino no ES.

Festa em Cachu

O futuro arcebispo de Vitória, d. Dario Campos, comemora hoje, na catedral de Cachoeiro, seus 41 anos de ordenação sacerdotal.

Roendo o convite

Bruno Funchal, secretário estadual da Fazenda, foi convidado pelo governador eleito do Paraná, Ratinho Júnior, para ocupar a mesma pasta lá a partir de janeiro. Não deve aceitar.

Constatação

Joice Hasselmann x Major Olímpio: os dois têm razão.

Alô, dona Michelle Bolsonaro?