Banheiro de bar, uma verdadeira instituição

Crédito: Arabson

Cariê Lindenberg*

Identifico-me admirador, aprendiz e leitor do original escritor e cronista Marcos Alencar. Em repouso, após uma cirurgia, confessei-lhe que perdera sua imperdível crônica do dia 13 de outubro, quando desvendou o exato momento em que o Britz Bar deixou de ser Blitz, como seria originalmente nomeado. É até hoje o nome mais lembrado, o mais importante e obrigatório ponto de encontro de uma geração intelectual e inteligente, pouco mais jovem do que a minha.

Na época infelizmente aproveitei muito pouco daquele grande bar. Apenas conheci suas histórias e lendas, pela voz de minha inseparável amiga Carmélia ou por conta de amigos. Essa nossa famosa escritora, quando ausente da redação do jornal O Diário, de sua casa, era vista comigo em meu fusquinha, no Britz, ou em qualquer outro bar, independentemente da fama ou qualidade que gozasse. Para alegria de sua legião de amigos e fãs, ela era eclética: para prosear e beber não escolhia lugar. Estaria muito bem no acolhedor ambiente do Iate Clube, ou igualmente no mais simples botequim de Vitória, tipo O Pinto Sujo.

Quando bem humorada e entre amigos, comportava-se muito bem, desde que tivesse algo para beber e beliscar. Aquele famoso bar nunca foi para mim além de uma passagem obrigatória para a Rua Sete de Setembro. Nela me estabelecia no Bobs, uma lanchonete frequentada por alguns adeptos da música como eu, menos ilustrados. Provavelmente eu talvez tivesse na época algum tipo de constrangimento em frequentar aquele recinto repleto de intelectuais importantes e jornalistas das cabeceiras. Eles converteram aquele importante bar no mais famoso ponto erudito do pedaço.

Os meus papos eram muito menos sofisticados, restringindo-se ao meu trabalho, à música e a assuntos triviais. Com frequência, quando esticávamos para o melhor e único ponto para se comer bem fora de hora, íamos ao restaurante Mar e Terra, na Vila Rubim. Apenas agora, através da crônica de Marcos, surpreso, assimilo que ele tinha algo em comum com o Britz: o exotismo e a importância dos seus “banheiros”. Embora no Britz houvesse um para cada sexo, no Mar e Terra dispúnhamos apenas de um unissex, cuja entrada dependia de cruzar o estoque de galinhas vivas à espera de se tornarem um famoso molho pardo do estabelecimento. Assim era mais divertido porque, adicionalmente, ofereciam um generoso estridente cacarejar da galinhada que se exasperava para exorcizar sua própria vez. Neste estabelecimento economizávamos os imprescindíveis seguranças que protegiam a presença de Carmélia no banheiro masculino do térreo lá, já que o feminino era penoso de se chegar ao segundo piso... Uma indiscrição do Marcos. E ainda, diferentemente do Britz, agradeciam a eventual denúncia da presença ali de baratas.