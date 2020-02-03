Banda missionária de Brasília lança música nova

Ministério Reinas Crédito: João Paulo Fortunato/divulgação

O Ministério Declararei, que é de Brasília, lança a música “Reinas”. A mensagem do seu mais novo trabalho musical missionário é “o governo de Deus sobre tudo, nossa mente, nossas emoções e nossa história como um todo”, explica Fábio Almeida, autor da canção. Fábio é vocalista e líder da banda, que também tem Ale Gomes (baixo), Cleber Cruz (guitarras), Layssa Bruna (vocal) e Vinicius Silva (bateria) como integrantes.

Fábio conta que a letra e a melodia da música conduzem as pessoas a um lugar muito especial: “É uma canção de adoração, de entrega e, ao mesmo tempo, de súplica ao Senhor para que todo o nosso ser seja governado por Ele. Nossa essência é o Senhor e a nossa real felicidade só é alcançada quando estamos totalmente sob o governo dEle, o que significa ser cuidado e protegido por Ele durante as 24 horas do dia, pelos 365 dias (e 366 nos anos bissextos) de todos os anos da nossa vida!”

A criação de “Reinas” foi durante o devocional de Fábio. Em certa manhã, uma nova canção começou a nascer em seus pensamentos e ele passou a manhã inteira cantando. Ele conta que, ao sair do quarto, imediatamente ligou para Jonathas Pingo, produtor e amigo, e já começaram a produção no mesmo dia.

A discografia do Ministério Declararei consta de sete álbuns: “Declararei” (2008), “Confiança” (ao vivo, 2009), “Jesus é o Senhor” (2011), “A Palavra Final” (2015), O EP “Teu Chamado” (janeiro de 2016), “Teu Chamado ao Vivo” (novembro de 2016) e “Reinas” (2020).

O Ministério Declararei

Fábio Almeida explica que, em 2018, eles perceberam a necessidade de institucionalizar os seus projetos, suas ações. Então, criaram o Instituto Solidarius, que abrange três projetos: o Declararei, que é uma plataforma musical para apoio a projetos missionários; o Solidarius, uma conferência anual para despertarmento de Missões; e o Avanço Missionário Sertão, um projeto que faz viagens missionárias em cidades com menos de 5% de cristãos evangélicos. O Instituto Solidarius cuida de tudo isso. É um guarda-chuva que abraça esses três projetos.