Banalização da vida imposta pelos tribunais do tráfico

Prefeitura de Vila Velha pinta muro com recado de criminosos em Morada da Barra Crédito: Kaique Dias

A seção policial deste jornal reporta, com certa frequência, casos de homicídios em bairros carentes da Grande Vitória nos quais a vítima foi morta por engano.

Não bastasse toda a tragédia social que já domina as regiões abandonadas pelo poder público, o cidadão que não tem outra escolha a não ser continuar vivendo nesse ambiente de desamparo ainda precisa temer ser o próximo alvo de execuções sumárias equivocadas. É estar no meio do fogo cruzado entre gangues rivais e acabar morto por ser confundido com outra pessoa, marcada para morrer pelos tribunais do tráfico. É a banalização da vida em seu estado mais bruto.

Em muitos casos é só uma suspeita da família, e a confirmação pode nunca vir por conta do descaso investigativo, principalmente em crimes de menor repercussão. Não é o caso do assassinato do treinador de futebol Igor Brun Kinack, na noite da última terça-feira em Itacibá, Cariacica. A comoção tomou conta dos moradores da região pela popularidade da vítima, um apaixonado por futebol conhecido também por seu ativismo: ele treinava crianças e adolescentes em projetos sociais.

Após a abordagem da vítima, que estava de bicicleta com mais dois amigos, por um homem de moto, houve a execução: o corpo teve 11 perfurações, sendo a maior parte na cabeça. O bandido não levou os R$ 300 que estavam em sua carteira, referentes ao pagamento de mensalidades da escolinha de futebol. A família acredita que ele tenha sido confundido, uma resposta que precisa ser dada pela polícia.

Na mesma edição que trazia a notícia da morte do treinador, ontem, outra matéria também abordava um homicídio com essa característica. Para a Polícia Civil, o carro em que a universitária Thais de Oliveira foi morta em agosto, enquanto buscava um bolo de aniversário com a família em Morada da Barra (Vila Velha), foi confundido com o de inimigos de Marco Antônio Rodrigues Galdino, o Neco, chefe do tráfico no bairro.