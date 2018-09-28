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Opinião da Gazeta

Banalização da vida imposta pelos tribunais do tráfico

Mortes por engano de moradores de bairros carentes são mais um exemplo da tragédia imposta pelos tribunais do tráfico

Públicado em 

27 set 2018 às 22:35

Colunista

Prefeitura de Vila Velha pinta muro com recado de criminosos em Morada da Barra Crédito: Kaique Dias
A seção policial deste jornal reporta, com certa frequência, casos de homicídios em bairros carentes da Grande Vitória nos quais a vítima foi morta por engano.
Não bastasse toda a tragédia social que já domina as regiões abandonadas pelo poder público, o cidadão que não tem outra escolha a não ser continuar vivendo nesse ambiente de desamparo ainda precisa temer ser o próximo alvo de execuções sumárias equivocadas. É estar no meio do fogo cruzado entre gangues rivais e acabar morto por ser confundido com outra pessoa, marcada para morrer pelos tribunais do tráfico. É a banalização da vida em seu estado mais bruto.
Em muitos casos é só uma suspeita da família, e a confirmação pode nunca vir por conta do descaso investigativo, principalmente em crimes de menor repercussão. Não é o caso do assassinato do treinador de futebol Igor Brun Kinack, na noite da última terça-feira em Itacibá, Cariacica. A comoção tomou conta dos moradores da região pela popularidade da vítima, um apaixonado por futebol conhecido também por seu ativismo: ele treinava crianças e adolescentes em projetos sociais.
Após a abordagem da vítima, que estava de bicicleta com mais dois amigos, por um homem de moto, houve a execução: o corpo teve 11 perfurações, sendo a maior parte na cabeça. O bandido não levou os R$ 300 que estavam em sua carteira, referentes ao pagamento de mensalidades da escolinha de futebol. A família acredita que ele tenha sido confundido, uma resposta que precisa ser dada pela polícia.
Na mesma edição que trazia a notícia da morte do treinador, ontem, outra matéria também abordava um homicídio com essa característica. Para a Polícia Civil, o carro em que a universitária Thais de Oliveira foi morta em agosto, enquanto buscava um bolo de aniversário com a família em Morada da Barra (Vila Velha), foi confundido com o de inimigos de Marco Antônio Rodrigues Galdino, o Neco, chefe do tráfico no bairro.
São só dois dos inúmeros exemplos dessas mortes, que são tudo, menos acidentais. Elas também entram na conta de um Estado ausente; por essa omissão, bandidos passam a exercer o domínio e impor regras bárbaras, como a execução de inimigos.

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