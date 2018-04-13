Balsas turísticas começam a operar até o fim do ano

Modelo de balsa que será utilizado no trajeto entre Vitória e Vila Velha. Crédito: Gazeta Online

Por exigência da Capitania dos Portos, a Prefeitura de Vitória teve que contratar um engenheiro naval que será o responsável técnico pelo projeto de balsas turísticas entre Vitória e Vila Velha. O serviço, que deve entrar em operação até o final do ano, segundo a PMV, ainda depende da construção dos píeres de embarque e desembarque de passageiros na Prainha e na Praça do Papa.

A doação

Dois novos locais poderão ser utilizados: o Cais dos Catraieiros, no Centro de Vitória, e o Museu Vale, em Vila Velha. O projeto do segundo píer da Capital deverá ser doado pela empresa VJB, que explora o serviço de travessia entre Arraial d’Ajuda e Porto Seguro, no Sul da Bahia.

A concorrência

Além da VJB, a empresa Ecobalsas, do Rio de Janeiro, também vai explorar o serviço. As duas poderão operar as mesmas rotas.

Helder continua Helder

O deputado federal Helder Salomão (PT) não entrou na onda. Ele não quis mudar seu nome parlamentar e incluir Lula nele. Seria algo como Helder Lula Salomão.

Colatinenses, uni-vos!

No site da Caixa, o banco informa que Ana Paula Vescovi, presidente do seu Conselho de Administração, nasceu em Brasília. Colatina, onde ela realmente veio ao mundo, não vai gostar nem um pouquinho de saber disso.

Apoio ao déspota

Existe no Estado uma tal de Frente Parlamentar de Solidariedade à Venezuela. Em outras palavras: uma frente solidária ao governo da Venezuela, e não ao povo venezuelano, vítima do tirano Maduro.

Grades na Assembleia

Depois dos últimos dois assaltos, a Assembleia Legislativa reforçou a segurança e vai instalar grades nas janelas. O processo para compra já está sendo aberto.

Só pensa naquilo

O deputado federal Carlos Manato (PSL) disse que seu partido não vai se coligar com ninguém para governador: “Nossa preocupação é eleger Bolsonaro”.

Fundo da PM

A Polícia Militar arrecadou R$ 541 mil com o último leilão de 78 viaturas que estavam fora de combate. O dinheiro arrecadado será utilizado na compra de mais veículos, coletes balísticos e demais equipamentos para a atividade operacional da PM.

Novas viaturas

Outras viaturas avariadas, algumas estacionadas no próprio quartel da Maruípe, serão leiloadas. Mas a renovação da frota não para: a Polícia Militar acaba de receber 129 novos veículos, que estão sendo plotados.

Tucanos x tucanas

O PSDB nacional ainda mantém em sua estrutura o PSDB Mulher. Até quando a presença feminina entre os tucanos será algo tão natural que não vai precisar desse “departamento especial”?

Estado loteado

O loteamento político do país é uma das causas das nossas mazelas, como mostra reportagem de hoje de A GAZETA. Acontece no Espírito Santo onde, tradicionalmente, órgãos e empresas são comandados por dirigentes indicados por padrinhos fortes.

Estado loteado 2

É o caso, por exemplo, da Codesa (Rose de Freitas), Dnit (Magno Malta) e SPU (Lelo Coimbra). O resultado é o que a população vê no dia a dia. Ou não vê, porque não fazem o que deveria ser feito.

Cariacica em paz

Os deputados Sandro Locutor (Pros) e Marcelo Santos (PDT) foram recebidos pelo prefeito Juninho (PPS). Na agenda, obras em Cariacica de interesse da comunidade.

De olho neles

No novo Aeroporto de Vitória, há pessoas na calçada, com pequenos cartazes, se dizendo do Uber. Mas fique de olho: estão oferecendo corridas por preços extorsivos.

Viva a literatura!

O governo do Estado vai doar R$ 340 mil para a realização da Bienal Rubem Braga em Cachoeiro. Muito bom. Tomara que ajudem também a Flic, a Feira Literária Capixaba, que vive à míngua por falta de apoio.

Cachoeirense presente

Comentarista da CBN Vitória, o advogado José Eduardo Coelho Dias foi indicado para ser o Cachoeirense Ausente de 2018.





Alô, Lula!

Em vez de contratar caríssimos advogados de defesa para escapar da prisão, por que você não se filiou ao PSDB?