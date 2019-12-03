Balas perdidas podem fazer vítimas aleatórias, mas suas causas não são

Balas perdidas atingiram pelo menos 11 pessoas em outubro e novembro de 2019 Crédito: glukan/ Pixabay

Após uma semana de agonia, a família de Matheus Xavier, de 5 anos, recebeu a pior notícia possível. Atingido por um tiro na cabeça no dia 23 de outubro durante passeio em Guarapari, ele não resistiu ao ferimento . O menino é a décima primeira vítima de bala perdida registrada por A Gazeta apenas nos últimos dois meses no Espírito Santo. Os números reais podem ser maiores. No caso de Matheus, o autor do disparo foi identificado e preso, mas esse não é o desfecho mais comum.

Em comum entre a maioria dos casos está a banalidade com que a vida foi tratada: os relatos são de que “criminosos dispararam a esmo”, “já chegaram atirando”. Os tiroteios são vagamente atribuídos a brigas de gangue ou acertos de conta do tráfico e, em muitos deles, nenhum suspeito foi detido. Como combater o desconhecido?

O matemático William Edwards Deming diria que é impossível. O norte-americano imortalizou um mantra para todos aqueles buscam qualificar processos para garantir resultados mais certeiros, e a área de segurança pública não escapa: “Não se gerencia o que não se mede”. Mas a máxima não chegou à Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), que nunca disponibilizou dados sobre balas perdidas ou tiroteios. As vítimas aparecem no bolo de homicídios ou tentativas de homicídio.

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A lacuna estatística, no entanto, não é uma peculiaridade do Espírito Santo. O Rio de Janeiro, que produziu um dos tristes símbolos desse flagelo urbano em setembro, com a morte da menina Ágatha Félix com um tiro de fuzil nas costas , depende de ONGs como a Rio de Paz, filiada ao Departamento de Informações Públicas da ONU, e de aplicativos como Fogo Cruzado e Onde Tem Tiroteio para mapear ocorrências.