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  • Baladas na Stone Pub de 09 a 11 de janeiro
Balada

Baladas na Stone Pub de 09 a 11 de janeiro

A casa terá três festas durante esta semana. Uma delas contará com shows da Banda Cósmica, da Gastação Infinita e da Komarov.

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 15:34

Publicado em 

07 jan 2020 às 15:34
Stone Pub em Vitória Crédito: Stone Pub
De quinta (9) a sábado (11) a Stone estará com as festas "Punkadão", "Meshupa" e "Ruído Espacial". 
  • PUNKADÃO 
  • Quando: 09/01/2020, às 22h.  
  • Onde: Stone Pub, R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. 
  • Valor: Entrada franca para os primeiros 50 com nome na lista, R$ 10 (nome na lista até às 23h), R$ 15 (sem nome na lista ou após as 23h).
  • Venda: Portaria. 
  • Tocando: Pancadão, funk, 150bpm, ostentação e bregafunk. Com Dj Tuzzão e convidados. 
  • Classificação: 18 anos. 
  • Informação: (27) 3019-8178.

  • MESHUPA
  • Quando: 10/01/2020, às 22h. 
  • Onde: Stone Pub, R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. 
  • Valor: Entrada franca para os 50 primeiros com o nome na lista, R$ 10 (com nome na lista até às 23h), R$ 15 (sem nome na lista ou após as 23h). 
  • Venda: Portaria. 
  • Tocando: Funk, pop, popbr, mashups e bagaceiras.
  • Classificação: 18 anos. 

  • RUÍDO ESPACIAL
  • Quando: 11/01/2020, às 22h. 
  • Onde: Stone Pub, R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. 
  • Valor: R$ 10 (com nome na lista até às 23h), R$ 15 (sem nome na lista ou após as 23h).
  • Venda: Portaria. 
  • Atrações: Shows com Banda Cósmica, Gastação Infinita e Komarov. 
  • Classificação: 18 anos. 

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