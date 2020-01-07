Baladas na Stone Pub de 09 a 11 de janeiro

De quinta (9) a sábado (11) a Stone estará com as festas "Punkadão", "Meshupa" e "Ruído Espacial".
- PUNKADÃO
- Quando: 09/01/2020, às 22h.
- Onde: Stone Pub, R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória.
- Valor: Entrada franca para os primeiros 50 com nome na lista, R$ 10 (nome na lista até às 23h), R$ 15 (sem nome na lista ou após as 23h).
- Venda: Portaria.
- Tocando: Pancadão, funk, 150bpm, ostentação e bregafunk. Com Dj Tuzzão e convidados.
- Classificação: 18 anos.
- Informação: (27) 3019-8178.
- MESHUPA
- Quando: 10/01/2020, às 22h.
- Onde: Stone Pub, R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória.
- Valor: Entrada franca para os 50 primeiros com o nome na lista, R$ 10 (com nome na lista até às 23h), R$ 15 (sem nome na lista ou após as 23h).
- Venda: Portaria.
- Tocando: Funk, pop, popbr, mashups e bagaceiras.
- Classificação: 18 anos.
- RUÍDO ESPACIAL
- Quando: 11/01/2020, às 22h.
- Onde: Stone Pub, R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória.
- Valor: R$ 10 (com nome na lista até às 23h), R$ 15 (sem nome na lista ou após as 23h).
- Venda: Portaria.
- Atrações: Shows com Banda Cósmica, Gastação Infinita e Komarov.
- Classificação: 18 anos.