Baladas na Fluente de 09 a 11 de janeiro

De quinta (9) a sábado (11) a Fluente estará com as festas "Treme Treme", "Born to Dar", "Se joga no verão" e "De férias com o ex".
- TREME TREME
- Quando: 09/01/2020, às 21h.
- Onde: Fluente, A.v. Saturnino Rangel Mauro, 505 Jardim da Penha, Vitória.
- Ingresso: Entrada franca para os 50 primeiros, R$ 15.
- Venda: Portaria.
- Tocando: Bregafunk, funk, swingueira, brasilidades e tecno-brega.
- Classificação: 18 anos.
- BORN TO DAR
- Quando: 10/01/2020, às 21h.
- Onde: Fluente, A.v. Saturnino Rangel Mauro, 505 Jardim da Penha, Vitória.
- Ingresso: R$ 25.
- Venda: Portaria.
- Tocando: Indie, funk, pop br, electropop.
- Classificação: 18 anos.
- SE JOGA NO VERÃO
- Quando: 11/01/2020, às 16h.
- Onde: Fluente, A.v. Saturnino Rangel Mauro, 505 Jardim da Penha, Vitória.
- Ingresso: Entrada franca para os 50 primeiros, R$ 15 (de 16h às 19h), R$ 20 (19h às 20h), R$ 30 (a partir das 20h).
- Venda: Portaria.
- Tocando: Funk, pop br, sofrências, electro, reggeton e pop.
- Com Djs: Fred Rigoni, Thainan Pablo, Isadora Hunka, Lucas Sueti e Bravin.
- Classificação: 18 anos.
- DE FÉRIAS COM O EX
- Quando: 11/01/2020, às 21h.
- Onde: Fluente, A.v. Saturnino Rangel Mauro, 505 Jardim da Penha, Vitória.
- Ingresso: R$ 30.
- Venda: Portaria e no site https://www.eventbrite.com.br .
- Tocando: Funk, pop br, sertanejo, pop e electropop.
- Classificação: 18 anos.