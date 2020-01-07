  • Início
  • Baladas na Fluente de 09 a 11 de janeiro
Balada

Baladas na Fluente de 09 a 11 de janeiro

A casa terá quatro festas durante esta semana. Uma delas será uma matinê no sábado, ao som de funk, pop br e mais.

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 15:37

Fluente Crédito: Assessoria Antimofo
De quinta (9) a sábado (11) a Fluente estará com as festas "Treme Treme", "Born to Dar", "Se joga no verão" e "De férias com o ex". 
  • TREME TREME 
  • Quando: 09/01/2020, às 21h.
  • Onde: Fluente, A.v. Saturnino Rangel Mauro, 505 Jardim da Penha, Vitória.
  • Ingresso: Entrada franca para os 50 primeiros, R$ 15.
  • Venda: Portaria.
  • Tocando: Bregafunk, funk, swingueira, brasilidades e tecno-brega. 
  • Classificação: 18 anos. 

  • BORN TO DAR
  • Quando: 10/01/2020, às 21h.
  • Onde: Fluente, A.v. Saturnino Rangel Mauro, 505 Jardim da Penha, Vitória.
  • Ingresso: R$ 25.
  • Venda: Portaria. 
  • Tocando: Indie, funk, pop br, electropop.
  • Classificação: 18 anos. 

  • SE JOGA NO VERÃO 
  • Quando: 11/01/2020, às 16h. 
  • Onde: Fluente, A.v. Saturnino Rangel Mauro, 505 Jardim da Penha, Vitória. 
  • Ingresso: Entrada franca para os 50 primeiros, R$ 15 (de 16h às 19h), R$ 20 (19h às 20h), R$ 30 (a partir das 20h).
  • Venda: Portaria. 
  • Tocando: Funk, pop br, sofrências, electro, reggeton e pop. 
  • Com Djs: Fred Rigoni, Thainan Pablo, Isadora Hunka, Lucas Sueti e Bravin. 
  • Classificação: 18 anos.  

  • DE FÉRIAS COM O EX
  • Quando: 11/01/2020, às 21h. 
  • Onde: Fluente, A.v. Saturnino Rangel Mauro, 505 Jardim da Penha, Vitória. 
  • Ingresso: R$ 30. 
  • Venda: Portaria e no site https://www.eventbrite.com.br .
  • Tocando: Funk, pop br, sertanejo, pop e electropop. 
  • Classificação: 18 anos. 

