Baile do Dennis agita Guarapari no sábado(11)

- BAILE DO DENNIS - THE BEST SUMMER OF YOUR LIFE
- Atrações: Dennis, Kekel e Kevin o Chris.
- Quando: 11/01/2020, às 21h.
- Onde: No Multiplace Mais.Arena Pedreira. Av. Padre José Anchieta, s/n, Portal de Guarapari, Guarapari.
- Ingresso: R$ 110 (4° lote, meia, área vip), R$ 220 (5° lote, único, open bar). Meia solidária: Todos têm direito à meia entrada ao levarem 2k de alimento não perecível, ou 1 agasalho, ou 1 brinquedo em bom estado, ou 1 lata de leite em pó, ou fralda infantil/geriátrica.
- Venda: no site https://www.eventbrite.com.br.