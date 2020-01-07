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  • Baile do Dennis agita Guarapari no sábado(11)
Show

Baile do Dennis agita Guarapari no sábado(11)

Inspirado nos grandes festivais de música eletrônica mundiais, o evento contará  com participação de Kekel e Kevin o Chris.

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 17:13

Publicado em 

07 jan 2020 às 17:13
Dennis faz show com participação de Kekel e Kevin o Chris em Guarapari. Crédito: Divulgação Dennis DJ
  • BAILE DO DENNIS - THE BEST SUMMER OF YOUR LIFE
  • Atrações: Dennis,  Kekel e Kevin o Chris.
  • Quando: 11/01/2020, às 21h.
  • Onde: No Multiplace Mais.Arena Pedreira. Av. Padre José Anchieta, s/n, Portal de Guarapari, Guarapari. 
  • Ingresso: R$ 110 (4° lote, meia, área vip), R$ 220 (5° lote, único, open bar). Meia solidária: Todos têm direito à meia entrada ao levarem 2k de alimento não perecível, ou 1 agasalho, ou 1 brinquedo em bom estado, ou 1 lata de leite em pó, ou fralda infantil/geriátrica. 
  • Venda: no site https://www.eventbrite.com.br. 

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