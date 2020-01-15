Aviso: a coluna sobre política do ES voltará a ser publicada em fevereiro

Do período 14 de janeiro a 2 de fevereiro, a coluna não será publicada por motivo de férias. Mas, a partir do dia 3 de fevereiro, estarei de volta e conto com a sua leitura. Até breve.
Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 17:41
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