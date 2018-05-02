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  • Avenida Leitão da Silva está em obras há mais de 1.500 dias
Leonel Ximenes

Avenida Leitão da Silva está em obras há mais de 1.500 dias

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 17:50

Públicado em 

02 mai 2018 às 17:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A obra na Leitão da Silva começou no governo Casagrande, continuou durante a gestão Hartung e só deverá ser concluída pelo próximo governador. Crédito: Gazeta Online
Uma triste marca. A Assemples, a Associação das Empresas da Avenida Leitão da Silva e Imediações está "comemorando" os 1.500 dias de obra na avenida. Segundo a associação empresarial, a obra, cujo contrato inicial foi assinado em 15 de janeiro de 2014, tinha 540 dias para ser concluída.
As intervenções na Leitão da Silva começaram ainda no governo Casagrande, no dia 12 de março de 2014. A obra foi se arrastando, o projeto acabou modificado, os prejuízos ao comércio se avolumaram e os 1.500 dias foram completados no último dia 21 de abril.
Em fevereiro passado, a finalização das obras  foi mais uma vez adiada. A promessa do governo do Estado era de que a via seria entregue totalmente pronta no fim deste ano, mas o secretário de Planejamento, Regis Mattos, anunciou no dia 27 desse mês que a Av. Leitão da Silva não será entregue antes de 2019.
Segundo o governo, o atraso é decorrente das obras de macrodrenagem. Foi o quinto adiamento da entrega da via desde que as obras começaram. Os gastos também estão aumentando: a estimativa inicial era de R$ 100 milhões e agora o investimento chega a quase R$ 115 milhões.
"Nossa luta continua", diz um comunicado da Assemples. Até quando?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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