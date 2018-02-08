Auxílio-moradia, uma forma de ficar rico

Especialista em contas públicas fez as contas e conclui: o valor do auxílio-moradia para alguns milhares de privilegiados homens públicos do país acaba gerando enriquecimento ao longo do tempo. Se os R$ 4.377,00 mensais (líquido e sem desconto de imposto) forem aplicados a uma de taxa de juros reais (descontada a taxa de inflação) de 3,0% ao ano ou cerca de 0,25% ao mês, o felizardo (magistrado, promotor, procurador, conselheiro) acumulará em cinco anos o equivalente a cerca de R$ 285 mil.

Patrimônio cresce

Esse valor permite que o auxílio-moradia se transforme em um auxílio-enriquecimento patrimonial ao viabilizar financeiramente a compra de um razoável apartamento a cada quinquênio.

Outra aposentadoria

E se esse penduricalho, por hipótese, continuar existindo ao longo da vida laboral do doutor e ele aplicá-lo às taxas acima mencionadas, durante 30 anos ou 360 meses, o beneficiário acumulará, em valores reais, o equivalente a cerca de R$ 2,5 milhões. Tudo pago com o dinheiro suado do povo brasileiro. Até quando, STF?

Terra do (bom)café

Degustador profissional do produto, o deputado Evair de Melo (PV) informa que já existem cadastrados 150 marcas de café de qualidade superior no Espírito Santo. “Mas esse número pode passar de 200”, destaca.

Cortando na carne

O vereador Roberto Martins (PTB) propôs ao presidente da Câmara de Vitória, Vinícius Simões (PPS), a extinção de 90 cargos comissionados da CMV, sendo cinco de cada um dos 17 gabinetes dos parlamentares.

Constatação

O Rio merecia ser feliz além do carnaval.

Mais tecnologia

O vereador Mazinho dos Anjos (PSD) quer que a PMV faça a integração dos dados de horários/trajetos dos ônibus em Vitória com a base de dados do Google Maps, para que a informação fique disponível para quem acesse o dispositivo. Hoje, isso é realizado apenas pelo sistema Ponto Vitória e, portanto, é muito restrito.

Rolam as águas

O monitoramento do nível dos rios do ES continua sendo feito manualmente e em apenas uma vez por semana. A Agerh, a agência estatal das águas, alega que o governo está esperando verba do Banco Mundial para comprar equipamentos de medição mais modernos.

Informalidade

Os dados são do Ministério do Turismo: em todas as capitais, apenas 33% dos meios de hospedagem estão regulares.





Alô, eleitor!

Como pode um país organizar um carnaval e não conseguir se auto-organizar?

MINIENTREVISTA

Conhecido por falar o que pensa, o deputado Enivaldo dos Anjos (PSDB), em seu quarto mandado na Assembleia, surpreende e está apoiando o governo, mas de uma forma “crítica”, como ressalva.

O sr. está se sente confortável na posição de deputado governista?

Não se trata de ser ou não ser governista, mas de estar junto ao governo para apoiar no que interessa ao Espírito Santo. Na média, o governo está indo bem, mas não voto tudo de olhos fechados. É apoio crítico.

Seu apoio a Paulo Hartung continuará nas eleições?

Sigo o caminho que o partido seguir.

O sr. desistiu de ser candidato a governador?

Não desisto nem insisto, até porque nunca disse que seria. Por questão natural, sou candidato à reeleição, mas os ventos da política podem mudar. O mandato é do povo capixaba.

O que o governo PH tem de melhor e de pior?

O governo conseguiu o equilíbrio fiscal e isso é fundamental para a tranquilidade de todos os capixabas. Agora, está em condições de fazer investimentos. Defeitos eu deixo para a oposição colocar.

O sr. quase se filiou ao PCdoB. Afinal, Enivaldo dos Anjos reza pelo credo liberal ou pelo comunismo?