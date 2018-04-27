Francisco Aurelio Ribeiro

Autores capixabas esquecidos

A elite capixaba conservadora apagou a memória da intelectualidade de esquerda, sobretudo aquela ligada ao Partido Comunista e à luta contra a ditadura varguista

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 17:06

Livros Crédito: Pixabay/Divulgação
A elite capixaba conservadora que esteve no poder em todas as épocas apagou a memória da intelectualidade de esquerda, sobretudo aquela que esteve ligada ao Partido Comunista e à luta contra a ditadura varguista. Pude comprovar isso ao pesquisar três escritores capixabas: Haydée Nicolussi (1905-1970), Lídia Besouchet (1908-1997) e Newton Freitas (1909-1996), os três ligados pelos ideais políticos e pelo amor à literatura e à sua prática.
Haydée será a escritora homenageada no VIII Seminário sobre o Escritor Capixaba, a ocorrer na Ufes, no dia 17 de junho; homenagem mais do que merecida pelo papel que ocupou nas letras capixabas, nos anos 1920 a 1950. Lídia e Newton foram recentemente estudados em tese de doutoramento feita por Lívia Rangel e defendida na USP em 2016, trabalho de fôlego em vias de publicação. Lívia esclarece o papel que Lígia e Newton tiveram na luta contra a ditadura varguista e o que desempenharam, a posteriori, como embaixadores da cultura brasileira.
Primeiro, na Argentina, e depois, pelo resto do mundo. O casal só voltou ao Brasil em 1981, com a abertura política e o fim da censura. Parte de seu acervo bibliográfico foi doada à Biblioteca Pública Estadual, em 1950, e outra parte foi doada por seu filho, Augusto Newton, ao Instituto de Estudos Brasileiros da USP, visto que nossa universidade federal ainda não possui um Centro de Memória do Escritor Capixaba, como a da UFMG possui o do Escritor Mineiro.
O nome de Newton Freitas, jornalista e diplomata capixaba, vem à tona, agora, com a publicação da Correspondência entre Mário de Andrade&Newton Freitas, ocorrida entre 1940 e 1945, ano da morte do autor de Macunaíma, pela editora da USP e da UFSC, organização de Raúl Antelo, em 2017. Essa correspondência mostra a afetividade entre eles, desenvolvida com o conhecimento que tiveram quando ambos se conheceram na Lapa, Rio de Janeiro, nos anos 1930, período crucial da história política e cultural brasileira.
Na Intentona Comunista de 1935, Haydée e Newton foram presos e amargaram o sofrimento das cadeias brasileiras, sem qualquer culpa formada, a não ser a de serem contra a ditadura e sonharem com um país mais justo. Os relatos da prisão de Newton Freitas estão nos excelentes contos “A cela”, dedicado a Graciliano Ramos, seu companheiro de presídio, e “A colônia”, pela primeira vez publicados no Brasil nesse livro organizado por Raúl Antelo.
Os da Haydée, que cheguei a ler, ainda estão inéditos, se ainda existirem. Lídia conseguiu fugir sem ser presa, largou o filho para adoção e foi para o Rio Grande Sul, sua terra natal, Uruguai, finalmente, Argentina, onde se realizou como pesquisadora de grandes nomes brasileiros, Mauá, Rio Branco e Pedro II, e romancista, Condição de Mulher, O mestiço e Cidade do Exílio. Sua obra precisa ser estudada nos cursos de pós-graduação em letras e história.
*O autor é professor e escritor
 

