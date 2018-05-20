Aumento de salário do governador tem a ver com surto de médico

Sem sala para atender, o médico Aurédio José do Couto promoveu um quebra-quebra em unidade de saúde Crédito: Reprodução | Vídeo | Internauta

O que a queda do veto ao reajuste de 12,68% nos salários do governador, do vice-governador e dos secretários tem a ver com a revolta de um médico veterano diante do sucateamento de uma unidade de saúde de Cariacica? Foram dois acontecimentos marcantes da semana que, à primeira vista, não se correlacionam. Mas é só na superfície que eles parecem independentes. Enquanto não houver pelo menos a compreensão, como sociedade, de que não há casualidade entre as decisões patrimonialistas tomadas pelos nossos representantes e os problemas da vida real dos cidadãos, nada mudará.

Nada é mais convincente do que os números. A decisão de derrubar o veto provoca uma reação em cadeia que beneficia a cúpula do funcionalismo estadual. São mais R$ 16 milhões anuais que escorrem dos cofres públicos, destinados a satisfazer as vontades de poucos – 618 funcionários públicos para sermos exatos. Falta racionalidade. Já temos contas no limite, servidores inativos em número maior que ativos, serviços de saúde precários e tantos outros problemas sociais. Mesmo assim os legisladores insistem na politicagem e na troca de favores. A desfaçatez é tanta que decisões que deveriam levar em conta o interesse público são tomadas pensando nos próprios familiares, como fez a deputada Luzia Toledo ao citar o sobrinho – que recebe R$ 24 mil por mês.

Não bastasse, em decisão também anunciada esta semana, a Assembleia ainda terá que arcar com o pagamento de R$ 1,4 milhão em retroativos a três deputados estaduais – Enivaldo dos Anjos, Almir Vieira e José Esmeraldo. Eles, que além de deputados são servidores aposentados, obtiveram autorização do Tribunal de Contas do Estado para receber acima do teto do funcionalismo, hoje fixado em R$ 33,7 mil.