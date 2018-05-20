Aumento de salário do governador tem a ver com surto de médico

O que a queda do veto ao reajuste de 12,68% nos salários do governador, do vice-governador e dos secretários tem a ver com a revolta de um médico veterano diante do sucateamento de uma unidade de saúde de Cariacica? Foram dois acontecimentos marcantes da semana que, à primeira vista, não se correlacionam. Mas é só na superfície que eles parecem independentes. Enquanto não houver pelo menos a compreensão, como sociedade, de que não há casualidade entre as decisões patrimonialistas tomadas pelos nossos representantes e os problemas da vida real dos cidadãos, nada mudará.
Nada é mais convincente do que os números. A decisão de derrubar o veto provoca uma reação em cadeia que beneficia a cúpula do funcionalismo estadual. São mais R$ 16 milhões anuais que escorrem dos cofres públicos, destinados a satisfazer as vontades de poucos – 618 funcionários públicos para sermos exatos. Falta racionalidade. Já temos contas no limite, servidores inativos em número maior que ativos, serviços de saúde precários e tantos outros problemas sociais. Mesmo assim os legisladores insistem na politicagem e na troca de favores. A desfaçatez é tanta que decisões que deveriam levar em conta o interesse público são tomadas pensando nos próprios familiares, como fez a deputada Luzia Toledo ao citar o sobrinho – que recebe R$ 24 mil por mês.
Não bastasse, em decisão também anunciada esta semana, a Assembleia ainda terá que arcar com o pagamento de R$ 1,4 milhão em retroativos a três deputados estaduais – Enivaldo dos Anjos, Almir Vieira e José Esmeraldo. Eles, que além de deputados são servidores aposentados, obtiveram autorização do Tribunal de Contas do Estado para receber acima do teto do funcionalismo, hoje fixado em R$ 33,7 mil.
É dinheiro que não acaba, só que nunca destinado ao que interessa. Enquanto isso, um médico tem um dia de fúria, cansado de se desdobrar para dar atendimento digno aos pacientes que dependem de saúde pública. Está tudo conectado. As injustiças no andar de cima não têm fim. Continuam a brincar com fogo, mas quem se queima é quem está no andar de baixo.