Aumenta o número de casamentos entre mulheres com mais de 50

Muitas mulheres têm se casado após os 50 anos. Segundo dados do IBGE, o número quase dobrou nos últimos dez anos. E o crescimento do número começa a repercutir no movimento entre os prestadores de serviços de beleza. A empresária do ramo de beleza Penha Arraz comenta que tem sido mais frequente os atendimentos a esse público e que embora não seja regra, a maioria delas procura uma maquiagem mais clássica e sofisticada para a ocasião.
CEIA NATALINA
COQUETEL DÉCOR
A empresária Sandra Demoner convida para o lançamento da 9ª Mostra de Vitrine e Quartos de sua loja, no dia 19, na Pracinha do Cauê. Sete profissionais da área de arquitetura, decoração e designer de interior assinam os ambientes: Daniela Andrade, Sérgio Palmeira, Sérgio Paulo Rabelo, Max Mello, Augusto Pacheco, Mônica Demoner e Maria Cláudia Avancini.
ANIVERSÁRIO
TOP MODELS
Um time de peso vai comandar o primeiro workshop do Top Models Future – edição ES, neste domingo (14), na Casa S. Nomes como Pietro Di Marcos, Verônica Gomes, Edilson Neto, Claude Coimbra, Jamile Scarpi, Carol Costa, entre outros, vão compartilhar suas experiências e cases de sucesso com o público presente.
QUERIDAS DE RR
NOSSA MISS VAI CASAR!
A miss Espírito Santo 2017 e empresária Stephany Pim ficou noiva de Gustavo Louzada, com direito a surpresa em Pedra Azul: o pedido foi embalado por música cantada pelo pai dela. Stephany escolheu a consultora de imagem Marcela Altoé para uma assessoria completa que abrangerá a escolha de cor e estilo do vestido, maquiagem e penteado para o grande dia.
CELEBRANDO!
SUCESSO
Gabriel Lordello, Tadeu Bianconi e Tarcisio Bahia comemoram o sucesso do livro "Expedição Capixaba. Uma Viagem Pitoresca e Fotográfica pelo Espírito Santo". A primeira edição está praticamente esgotada, restando os últimos exemplares a venda nas editoras Cousa e Maré. Atendendo a pedidos, uma segunda edição já começa a ser trabalhada para 2020.
INAUGURAÇÃO
BRUNCH IMOBILIÁRIO
O empresário Marcos Murad recebe neste sábado (14) clientes e amigos no showroom de empreendimento, localizado na Enseada do Suá, em Vitória.