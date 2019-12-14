Aumenta o número de casamentos entre mulheres com mais de 50

Casamento com mais de 50 Crédito: Pixabay

Muitas mulheres têm se casado após os 50 anos. Segundo dados do IBGE, o número quase dobrou nos últimos dez anos. E o crescimento do número começa a repercutir no movimento entre os prestadores de serviços de beleza. A empresária do ramo de beleza Penha Arraz comenta que tem sido mais frequente os atendimentos a esse público e que embora não seja regra, a maioria delas procura uma maquiagem mais clássica e sofisticada para a ocasião.

CEIA NATALINA

Claudia Scarton e Cris Zaio: noite de natal solidário na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

COQUETEL DÉCOR

A empresária Sandra Demoner convida para o lançamento da 9ª Mostra de Vitrine e Quartos de sua loja, no dia 19, na Pracinha do Cauê. Sete profissionais da área de arquitetura, decoração e designer de interior assinam os ambientes: Daniela Andrade, Sérgio Palmeira, Sérgio Paulo Rabelo, Max Mello, Augusto Pacheco, Mônica Demoner e Maria Cláudia Avancini.

ANIVERSÁRIO

Rodrigo Abelha, Rodriguinho, Alline Passamani e a aniversariante Martina : celebrando 1º aniversário! Crédito: Lorena Alves

TOP MODELS

Um time de peso vai comandar o primeiro workshop do Top Models Future – edição ES, neste domingo (14), na Casa S. Nomes como Pietro Di Marcos, Verônica Gomes, Edilson Neto, Claude Coimbra, Jamile Scarpi, Carol Costa, entre outros, vão compartilhar suas experiências e cases de sucesso com o público presente.

QUERIDAS DE RR

Renata Gouvea, Heliene Del Esposti e Karla Leal: celebrando o Natal Crédito: Mônica Zorzanelli

NOSSA MISS VAI CASAR!

A miss Espírito Santo 2017 e empresária Stephany Pim ficou noiva de Gustavo Louzada, com direito a surpresa em Pedra Azul: o pedido foi embalado por música cantada pelo pai dela. Stephany escolheu a consultora de imagem Marcela Altoé para uma assessoria completa que abrangerá a escolha de cor e estilo do vestido, maquiagem e penteado para o grande dia.

CELEBRANDO!

Ignez Menezes, Dayse Cardoso e Margareth Zamprogno Crédito: Mônica Zorzanelli

SUCESSO

Gabriel Lordello, Tadeu Bianconi e Tarcisio Bahia comemoram o sucesso do livro "Expedição Capixaba. Uma Viagem Pitoresca e Fotográfica pelo Espírito Santo". A primeira edição está praticamente esgotada, restando os últimos exemplares a venda nas editoras Cousa e Maré. Atendendo a pedidos, uma segunda edição já começa a ser trabalhada para 2020.

INAUGURAÇÃO

Vera, Cesar Colnago, Mara Fernandes e João Pedro Colnago: em novo espaço de brinquedos lúdicos da Praia do Canto Crédito: RF Comunicação

BRUNCH IMOBILIÁRIO