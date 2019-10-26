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Leonel Ximenes

Audifax lidera a "bancada do Fla" no Encontro de Lideranças

Prefeito da Serra,  com uma camisa rubro-negra, mostrou que  já está no clima de final de Libertadores

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 18:00

Públicado em 

26 out 2019 às 18:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Com a camisa rubro-negra, Audifax Barcelos provocou vascaínos, tricolores e botafoguenses Crédito: Leonel Ximenes
No 14º Encontro de Lideranças da Rede Gazeta, em Pedra Azul, o prefeito Audifax (Serra), que costuma cumprimentar seus interlocutores sempre com um “oi, campeão”, assistiu ao segundo dia de palestras com uma camisa do Flamengo.

BANCADA DOS PREFEITOS

O que não faltou foi entrosamento dos prefeitos que participaram do Encontro. Na manhã deste sábado (26), Max Filho (Vila Velha), Juninho (Cariacica) e Audifax Barcelos (Serra) ficaram lado a lado durante as palestras. Tem gente que chama o trio de “bancada da região metropolitana”.

NA PISTA

Juninho (Cidadania) escolheu Marcos Wiris Rainha, ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal no ES, para assumir a Secretaria de Defesa Social. Ele terá a tarefa principal de organizar a Guarda Municipal de Cariacica, cuja criação foi aprovada na última quinta-feira pela Câmara de Vereadores.

SOLTANDO A VOZ

O apresentador do Globo Esporte Alex Escobar esteve muito à vontade no evento da Rede Gazeta. Na noite de sexta (25) deu uma canja e cantou durante um pequeno show. No jantar, conversou animadamente com o governador Casagrande e a primeira-dama, dona Virgínia.

LONGEVIDADE BÍBLICA

Segundo palestrante do dia, o professor Paulo Vicente, da Fundação Dom Cabral, deu uma excelente notícia: brevemente os seres humanos vão viver até os 120 anos. “A gente falava que a vida começa aos 40, mas vamos logo dizer que a vida começa aos 80”.

COMENDO POR 120 ANOS

Essa bela previsão foi usada como argumento para um convidado de perfil light se servir de um suculenta torta de morango no intervalo das palestras: “Já que vamos viver 120 anos mesmo, deixa eu comer...”

NO MEIO DA NATUREZA

Na última palestra do dia, do professor Oscar Motomura, uma simpática perereca apareceu e se alojou na mesa de uma jornalista.  Todas passam bem. Graças.

ATÉ LÁ

O 15º Encontro de Lideranças será realizado de 20 a 22 de novembro de 2020, após as eleições municipais.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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