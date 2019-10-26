Audifax lidera a "bancada do Fla" no Encontro de Lideranças

No 14º Encontro de Lideranças da Rede Gazeta, em Pedra Azul, o prefeito Audifax (Serra), que costuma cumprimentar seus interlocutores sempre com um “oi, campeão”, assistiu ao segundo dia de palestras com uma camisa do Flamengo.
O que não faltou foi entrosamento dos prefeitos que participaram do Encontro. Na manhã deste sábado (26), Max Filho (Vila Velha), Juninho (Cariacica) e Audifax Barcelos (Serra) ficaram lado a lado durante as palestras. Tem gente que chama o trio de “bancada da região metropolitana”.
Juninho (Cidadania) escolheu Marcos Wiris Rainha, ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal no ES, para assumir a Secretaria de Defesa Social. Ele terá a tarefa principal de organizar a Guarda Municipal de Cariacica, cuja criação foi aprovada na última quinta-feira pela Câmara de Vereadores.
O apresentador do Globo Esporte Alex Escobar esteve muito à vontade no evento da Rede Gazeta. Na noite de sexta (25) deu uma canja e cantou durante um pequeno show. No jantar, conversou animadamente com o governador Casagrande e a primeira-dama, dona Virgínia.
Segundo palestrante do dia, o professor Paulo Vicente, da Fundação Dom Cabral, deu uma excelente notícia: brevemente os seres humanos vão viver até os 120 anos. “A gente falava que a vida começa aos 40, mas vamos logo dizer que a vida começa aos 80”.
Essa bela previsão foi usada como argumento para um convidado de perfil light se servir de um suculenta torta de morango no intervalo das palestras: “Já que vamos viver 120 anos mesmo, deixa eu comer...”
Na última palestra do dia, do professor Oscar Motomura, uma simpática perereca apareceu e se alojou na mesa de uma jornalista. Todas passam bem. Graças.
O 15º Encontro de Lideranças será realizado de 20 a 22 de novembro de 2020, após as eleições municipais.