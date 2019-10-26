Audifax lidera a "bancada do Fla" no Encontro de Lideranças

Com a camisa rubro-negra, Audifax Barcelos provocou vascaínos, tricolores e botafoguenses Crédito: Leonel Ximenes

No 14º Encontro de Lideranças da Rede Gazeta, em Pedra Azul, o prefeito Audifax (Serra), que costuma cumprimentar seus interlocutores sempre com um “oi, campeão”, assistiu ao segundo dia de palestras com uma camisa do Flamengo.

BANCADA DOS PREFEITOS

O que não faltou foi entrosamento dos prefeitos que participaram do Encontro. Na manhã deste sábado (26), Max Filho (Vila Velha), Juninho (Cariacica) e Audifax Barcelos (Serra) ficaram lado a lado durante as palestras. Tem gente que chama o trio de “bancada da região metropolitana”.

NA PISTA

Juninho (Cidadania) escolheu Marcos Wiris Rainha, ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal no ES, para assumir a Secretaria de Defesa Social. Ele terá a tarefa principal de organizar a Guarda Municipal de Cariacica, cuja criação foi aprovada na última quinta-feira pela Câmara de Vereadores.

SOLTANDO A VOZ

O apresentador do Globo Esporte Alex Escobar esteve muito à vontade no evento da Rede Gazeta. Na noite de sexta (25) deu uma canja e cantou durante um pequeno show. No jantar, conversou animadamente com o governador Casagrande e a primeira-dama, dona Virgínia.

LONGEVIDADE BÍBLICA

Segundo palestrante do dia, o professor Paulo Vicente, da Fundação Dom Cabral, deu uma excelente notícia: brevemente os seres humanos vão viver até os 120 anos. “A gente falava que a vida começa aos 40, mas vamos logo dizer que a vida começa aos 80”.

COMENDO POR 120 ANOS

Essa bela previsão foi usada como argumento para um convidado de perfil light se servir de um suculenta torta de morango no intervalo das palestras: “Já que vamos viver 120 anos mesmo, deixa eu comer...”

NO MEIO DA NATUREZA

Na última palestra do dia, do professor Oscar Motomura, uma simpática perereca apareceu e se alojou na mesa de uma jornalista. Todas passam bem. Graças.

ATÉ LÁ