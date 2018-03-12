Atrasos no Minha Casa Minha vida transformam sonho em pesadelo

Da janela de sua casa alugada a duras penas no bairro Operário, em Cariacica, a doméstica Maria Helena dos Santos, 55 anos, consegue avistar o endereço onde deveria estar morando: o conjunto Apolônio Carvalho. O condomínio contabiliza 120 das 1.534 unidades habitacionais prontas no Estado , mas que não foram entregues os beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMCV).

O drama de Maria Helena ilustra um cenário de ingerências em setor tão crucial ao bem-estar social. Por conta de projetos irregulares ou atrasos em cadastros, são mais de 36 mil unidades do PMCMV paralisadas em todo o país. Esse panorama estarrece, em um país que registra um déficit habitacional de seis milhões de moradias.

Além de rasgar dinheiro público com um volume de atrasos injustificáveis, transforma em pesadelo o sonho da casa própria, justamente para quem mais precisa: quase 90% do déficit é formado pela população de baixíssima renda, pessoas que não têm acesso à moradia digna por meio de financiamentos convencionais.