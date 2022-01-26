Atividade física para pets: pode ou não pode?

Nesta edição do Clube Pet CBN, Tatiana Sacchi responde a dúvida encaminhada pelo ouvinte William. Ele a questionou: pets podem fazer atividade física? Ouça:
Club Pet CBN - 26/01/2022
Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 17:38
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