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Direção Segura

Atenção: central multimídia pode gerar "diversão" na hora errada para o motorista

Fique por dentro dos acessórios de carros que podem render multa se não seguirem a legislação de trânsito

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 12:08

Publicado em 

08 jun 2021 às 12:08
Carro, veículo, carro preto, dirigir
Veículo em alta velocidade Crédito: Pexels
Nesta edição do "Direção Segura", o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos, finaliza a série iniciada na última edição do quadro onde apresentamos itens e acessórios dos carros que podem render multa ao motorista. Alguns casos já foram elencados como atenção ao escapamento (descarga), películas, engate de "enfeite" e farol xenon. Dessa vez, ele fala sobre a mania do envelopamento do carro e a instalação de centrais multimídia, que podem gerar "diversão" na hora errada.
Direção Segura - 08-06-21.mp3

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