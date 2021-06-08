Atenção: central multimídia pode gerar "diversão" na hora errada para o motorista

Nesta edição do "Direção Segura", o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos, finaliza a série iniciada na última edição do quadro onde apresentamos itens e acessórios dos carros que podem render multa ao motorista. Alguns casos já foram elencados como atenção ao escapamento (descarga), películas, engate de "enfeite" e farol xenon. Dessa vez, ele fala sobre a mania do envelopamento do carro e a instalação de centrais multimídia, que podem gerar "diversão" na hora errada.