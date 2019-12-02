"Até quando vamos ver essas notícias?", diz leitora sobre feminicídios

Cristina Melo do Rosário foi assassinada pelo companheiro em Cariacica Crédito: Reprodução/Facebook

Os casos ganharam grande repercussão nas redes sociais de A Gazeta. Confira alguns comentários:

Algo precisa ser mudado urgentemente em favor das mulheres. Essas leis precisam ser tão rígidas ao ponto de o indivíduo pensar duas vezes em ao menos levantar a mão para agredir uma mulher! Somente as mulheres sabem a luta diária que é para sobreviver! (Weslei Rodrigues)

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A questão não é a lei, não é um problema legal, portanto, por mais que tenha punição, a causa não vem da legislação. Precisamos ver o que leva os homens a cometerem esses crimes. (Carolina Lima)

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O que leva os homens a cometerem esses crimes contras mulheres é a falta de justiça neste país. É saber que a mulher está sem proteção por parte da Justiça, sabem que os crimes vão ficar impunes. É aquele ditado: “se não for minha, não vai ser de mais ninguém.” (Karlla Emanuelly)

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Uma em Cariacica, outra em Cachoeiro. Jesus Cristo, onde isso vai parar? Cadê o amor? Um dia fala que ama, no outro mata sem dó, nem piedade. (Priscila Santos)

Está demais! Tantas mulheres mortas por conta de ex, namorado, marido ciumento, que acham que são donos da pessoa. O que passa na cabeça dessas pessoas? (Andre Castro)

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Por que esses homens acham que têm esse poder de decisão sobre a vida de suas companheiras ou ex-companheiras? Até quando vamos ver essas notícias? (Michelly Silva)

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Só Deus pra apagar a cena que essas crianças viram e consolar todos os familiares. (Meire Alves)

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Infelizmente, as nossas leis não valem nada. (Adriana Martins)

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A certeza da impunidade aperfeiçoa o crime no Brasil. (Zilene Gomes)

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Enquanto ameaça de morte não for tratada como crime grave e a reclusão de quem ameaça não for feita de imediato, as estatísticas de feminicídio vão continuar altas, visto que na maioria das vezes quem faz as ameaças as cumpre. (Wanuzia Kedima Vargas)

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Resultado: prenderam depois que aconteceu. (Marcilene dos Santos Oliveira)

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Todo homem e mulher tem ciúme, sim, não pode é ficar demonstrando que tem. Silêncio vale mais que mil palavras. (José Nildo )

Ciúme é uma coisa, querer ser dono da pessoa já passa do limite. (Sol Oliver)

Infelizmente as denúncias e as medidas protetivas já não servem mais para nada. É triste saber que o feminicídio é um dos índices de criminalidade que mais crescem no Brasil nos últimos anos. (Lilia Sandrine)

Está provado que essa Lei Maria da Penha de nada vale. Enquanto não houver leis mais rigorosas, isso vai continuar acontecendo. (Rosangela Pinto)

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Se você tem uma denúncia contra alguém, nem abra a porta, não deixe entrar. Se ele já estiver dentro, liga para a polícia e saia correndo. Se ele tiver a chave, troque a fechadura, só não caia na conversa fiada de que ele só quer conversar, pois se ele soubesse conversar, você não precisaria ter feito um boletim de ocorrência. (Kleber Menezes)

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Você acha que é fácil assim? Você nunca foi mulher pra saber o que elas passam com esses caras. São psicopatas, não adianta fazer tudo isso aí que você disse, não. Os caras são extremamente manipuladores, quando não manipulam a vítima, manipulam os parentes que abrem a porta para o criminoso entrar. (Raphael Silva)

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