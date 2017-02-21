Até quando as forças nacionais terão que garantir a segurança no ES?

Por quanto tempo mais as forças nacionais terão que garantir a segurança da população capixaba? Ouça a análise do comentarista Roberto Simões.
CBN Politicas Públicas - Roberto Simões - 21-02-17
Publicado em 21 de Fevereiro de 2017 às 12:50
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