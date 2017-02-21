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CBN POLÍTICAS PÚBLICAS

Até quando as forças nacionais terão que garantir a segurança no ES?

Ouça a análise do comentarista Roberto Simões

Publicado em 21 de Fevereiro de 2017 às 12:50

Publicado em 

21 fev 2017 às 12:50
Por quanto tempo mais as forças nacionais terão que garantir a segurança da população capixaba? Ouça a análise do comentarista Roberto Simões.
CBN Politicas Públicas - Roberto Simões - 21-02-17

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