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  • Até bombas hidráulicas dos chuveiros públicos são roubadas em Vila Velha
Leonel Ximenes

Até bombas hidráulicas dos chuveiros públicos são roubadas em Vila Velha

Prejuízo total da prefeitura com equipamentos furtados ou danificados na orla passou de R$ 10 mil em apenas quatro meses

Públicado em 

28 nov 2019 às 15:22
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Chuveiro destruído e furtado na orla de Itaparica Crédito: Divulgação/PMVV
Em apenas quatro  meses, de julho ao início de novembro, foram roubadas 14 bombas hidráulicas nas praias de Itaparica, Itapoã e Praia da Costa, em Vila Velha. Os gatunos também destruíram 29 botões que acionam o chuveiro público, nove tampas das caixas de aço foram danificadas e aproximadamente 40 aspersores tiveram que se substituídos por estarem estragados ou avariados. Em média, a PMVV gasta R$ 700 com cada chuveiro danificado. O prejuízo total passa dos R$ 10 mil.
Diariamente equipes da prefeitura fazem a vistoria e manutenção dos chuveiros. A prefeitura solicita ajuda da população para denunciar atos de vandalismo e furtos ligando para a Guarda Municipal pelo telefone 3239-9929, Polícia Militar (190) ou Disque-Denúncia (181).
O serviço de inteligência da Guarda Municipal de Vila Velha está investigando os furtos. Segundo o artigo 163 do Código Penal, destruir, inutilizar ou deteriorar o bem ou serviços públicos é considerado crime contra o patrimônio público. A pessoa só pode ser presa por este crime caso seja pega em flagrante. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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