Até bombas hidráulicas dos chuveiros públicos são roubadas em Vila Velha

Chuveiro destruído e furtado na orla de Itaparica Crédito: Divulgação/PMVV

Em apenas quatro meses, de julho ao início de novembro, foram roubadas 14 bombas hidráulicas nas praias de Itaparica, Itapoã e Praia da Costa, em Vila Velha. Os gatunos também destruíram 29 botões que acionam o chuveiro público, nove tampas das caixas de aço foram danificadas e aproximadamente 40 aspersores tiveram que se substituídos por estarem estragados ou avariados. Em média, a PMVV gasta R$ 700 com cada chuveiro danificado. O prejuízo total passa dos R$ 10 mil.

Diariamente equipes da prefeitura fazem a vistoria e manutenção dos chuveiros. A prefeitura solicita ajuda da população para denunciar atos de vandalismo e furtos ligando para a Guarda Municipal pelo telefone 3239-9929, Polícia Militar (190) ou Disque-Denúncia (181).

O serviço de inteligência da Guarda Municipal de Vila Velha está investigando os furtos. Segundo o artigo 163 do Código Penal, destruir, inutilizar ou deteriorar o bem ou serviços públicos é considerado crime contra o patrimônio público. A pessoa só pode ser presa por este crime caso seja pega em flagrante.