Assembleia Legislativa terá sessão solene para os "vigilheiros"

Euclério Sampaio (PSDC) é o autor da lei que criou o Dia Estadual do Vigilheiro. Crédito: Gazeta Online

Na próxima segunda a Assembleia vai promover uma sessão solene em homenagem ao “Dia Estadual do Vigilheiro”. Não sabe o que é vigilheiro? Não se preocupe, porque nem mesmo os principais dicionários do país – Houaiss, Aurélio, Aulete – registram a palavra, que também não consta no Volp. O adjetivo refere-se àquelas pessoas que ficam em vigília rezando a noite toda, principalmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais.

Criação capixaba

Comemorado anualmente na última sexta-feira do mês de maio, o “Dia Estadual dos Vigilheiros” foi criado por iniciativa do deputado Euclério Sampaio (PSDC), o mesmo que propôs a sessão solene. A lei foi sancionada no dia 5 de julho de 2016 pelo governador Hartung.

Tô nem aí

Leitor conta que encontrou um motorista de aplicativo tão desligado que o moço perguntou se a Copa do Mundo seria no Brasil e se vão jogar em Vitória.

Alô, Banco Central!

Outro leitor, meio duro, conta que ganhou R$ 50, foi todo feliz ao supermercado, encheu o carrinho e acabou tendo que pagar R$ 100 a mais pelo “excesso de consumo”. “Depois dizem que a inflação está baixa”, reclama.

Chama a Guarda!

Um ônibus da Guarda Municipal de Vila Velha não tem placas de identificação. Segundo o secretário municipal de Segurança, Oberacy Emmerich, o veículo se desloca escoltado pela própria corporação enquanto o governo federal não formaliza a doação, que já se arrasta por quatro anos.

Discípulo?

Leonardo Oggioni, novo secretário estadual de Direitos Humanos, é aluno do mestrado em segurança pública numa faculdade particular e orientando de Henrique Herkenhoff, ex-secretário de Segurança Pública.

SOS água!

Tem usuário reclamando do bebedouro da Rodoviária de Carapina. Quando o aparelho não está quebrado, como no último domingo, funciona mal.

Terra de valor

A matéria do Dia Nacional do Turismo (8 de maio), publicada no site do Ministério do Turismo, tem como ilustração principal uma bela foto da Praia do Morro, de Marcelo Moryan, colaborador da coluna em Guarapari.

Criatividade

As Polícias Militar e Civil e a Sejus fizeram ontem uma operação em São Mateus contra agentes penitenciários corruptos. Inicialmente, deram o nome de Operação Loki, considerado o deus da trapaça na mitologia nórdica, mas depois ficou Bota Preta.

Tá muito bom

O cardápio dos marmitex servidos nos dois primeiros dias de audiência da greve da PM é o mesmo: carne, omelete, feijão, arroz e salada.

Novo local

O desfile do 23 de Maio em Vila Velha será realizado em frente à Praça Duque de Caxias, no Centro. No ano passado, foi na Prainha.

Apelo celestial

De um internauta que não para de olhar para as nuvens: “São Pedro, não mande chuva até a Prefeitura de Vila Velha concluir a compra de combustível para bombas das estações contra alagamento”.

Em Sucupira

Do governador Hartung em Barra de São Francisco, ao lado de Enivaldo dos Anos, ao mencionar a presença de vários coronéis (da reserva) no local: “Os coronéis se entendem”. Enivaldo fez cara de paisagem.

Michel Sbrösky Temer

Quem vê o balanço de dois anos do governo Temer tem a impressão de que estamos na Suécia.

O libertador

Profissão que o ministro Gilmar Mendes jamais poderia ter: carcereiro.

Governo guloso

Informe do governo federal: “Banana e melancia ficam mais baratas no Espírito Santo”. Se tivesse menos impostos, a gasolina ficaria também.

Sujou

Pelo menos metade da Praia de Camburi está imprópria para banho. E a outra metade requer coragem.

Resgate histórico

O Arquivo Público e a Secult vão lançar o livro “Espírito Santo Indígena”, de Vânia Maria Losada Moreira. Será no dia 24 de maio, às 18h30, na Biblioteca Pública do Estado.

Resgate histórico

Bienal Rubem Braga, em Cachoeiro, e Feira Literária Capixaba, em Vitória: não faltam motivos para reverenciar os livros.





Alô, eleitor!

Uma Assembleia que derruba veto ao aumento do salário do governador está disposta mesmo a fiscalizar o Executivo?