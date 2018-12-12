Assembleia agiu com bom senso ao suspender repasse a entidade privada

O bom senso prevaleceu. A Assembleia Legislativa do Estado acertou aoa uma entidade privada de representação parlamentar, que somente neste ano custou R$ 123,7 mil dos cofres públicos. A verba já repassada não retornará mais para os contribuintes capixabas, mas a medida garante que o erro não se repetirá.

A notícia do repasse à União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) foi, na terça-feira (10). Nesta quarta (11), reportagem de A GAZETA levantou que desde 2014, primeiro ano da contribuição,. Já na terça, este jornal posicionou-se sobre o tema:

A Unale atende a interesses particulares dos deputados, como orientação sobre pautas e oferta de palestras e treinamentos. Cabe a cada parlamentar, portanto, arcar com os custos da filiação, e não os cidadãos. Essa, aliás, foi a defesa dos únicos deputados que votaram contra o repasse, Sérgio Majeski e Enivaldo dos Anjos, ambos do PSB. Felizmente, os outros parlamentares souberam reconhecer o erro.

O passo atrás prova o valor da democracia, a importância da oposição no jogo político. Esse sistema de pesos e contrapesos é a única garantia de que os interesses do povo prevaleçam. O caso mostra também a relevância da imprensa, em seu papel de vigilante dos poderes instituídos. No Brasil, sacudido por escândalos de corrupção, não pode haver mais espaço nem tolerância para o mau uso do dinheiro público. Não importa o valor.