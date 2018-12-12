Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Assembleia agiu com bom senso ao suspender repasse a entidade privada
Opinião da Gazeta

Assembleia agiu com bom senso ao suspender repasse a entidade privada

Verba já destinada à associação de representação parlamentar não retornará mais para os contribuintes capixabas, mas cancelar filiação garante que o erro não se repetirá

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 15:18

Públicado em 

12 dez 2018 às 15:18

Colunista

O bom senso prevaleceu. A Assembleia Legislativa do Estado acertou ao suspender a filiação a uma entidade privada de representação parlamentar, que somente neste ano custou R$ 123,7 mil dos cofres públicos. A verba já repassada não retornará mais para os contribuintes capixabas, mas a medida garante que o erro não se repetirá.
A notícia do repasse à União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) foi divulgada com exclusividade pela coluna de Leonel Ximenes, na terça-feira (10). Nesta quarta (11), reportagem de A GAZETA levantou que desde 2014, primeiro ano da contribuição, já foram repassados à entidade quase R$ 1 milhão. Já na terça, este jornal posicionou-se sobre o tema: “um absurdo financiado com dinheiro público”.
A Unale atende a interesses particulares dos deputados, como orientação sobre pautas e oferta de palestras e treinamentos. Cabe a cada parlamentar, portanto, arcar com os custos da filiação, e não os cidadãos. Essa, aliás, foi a defesa dos únicos deputados que votaram contra o repasse, Sérgio Majeski e Enivaldo dos Anjos, ambos do PSB. Felizmente, os outros parlamentares souberam reconhecer o erro.
O passo atrás prova o valor da democracia, a importância da oposição no jogo político. Esse sistema de pesos e contrapesos é a única garantia de que os interesses do povo prevaleçam. O caso mostra também a relevância da imprensa, em seu papel de vigilante dos poderes instituídos. No Brasil, sacudido por escândalos de corrupção, não pode haver mais espaço nem tolerância para o mau uso do dinheiro público. Não importa o valor.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados