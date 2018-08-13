Assembleia abre processo contra dois procuradores da Casa

A comissão processante terá 30 dias para emitir seu parecer sobre os procuradores da Ales. Crédito: Gazeta Online

A mesa diretora da Assembleia Legislativa, a pedido do deputado Enivaldo dos Anjos (2º secretário), abriu processo administrativo-disciplinar contra os procuradores Júlio César Bassini Chamun e Paulo Silva Martins, a acusados de retardar a avaliação dos processos que tramitavam na Procuradoria-Geral da Casa. Segundo a denúncia, havia processo paralisado há mais de 15 anos.

As penas

Funcionários efetivos, Júlio Chamun exercia o cargo de procurador-geral e Paulo Martins, o de subprocurador-geral da Ales, até o começo do ano passado. A comissão processante, formada por três procuradores efetivos, terá 30 dias para concluir seu trabalho. Os acusados estão sujeitos a uma pena que vai da suspensão à exoneração.

O atraso

Quando o atual procurador-geral, Teixeira de Freitas, assumiu o cargo, em junho de 2017, havia um total de 1.284 processos parados, incluindo administrativos e até legislativos. Todos já foram despachados.

Amor internacional

O prefeito Sérgio Meneguelli (MDB), que já está de volta ao trabalho, ganhou na Universidade Harvard (EUA), onde deu palestra no último sábado, uma camisa com a inscrição “Boston ama Colatina.

Livre, leve e solto

Parece que a prestigiada universidade americana estimulou o prefeito a tomar ontem uma decisão que seria anunciada depois da eleição: sua desfiliação ao MDB. Meneguelli diz que vai ficar sem partido.

Nada a esconder

A Secretaria de Cultura de Domingos Martins vai promover nesta quinta uma reunião, aberta à comunidade, de avaliação e prestação de contas do 25º Festival de Inverno. Isso se chama transparência. Parabéns!

Ele perdeu

O vereador Roberto Martins (PTB) diz que a chapa apoiada pelo presidente da Câmara, Vinícius Simões, e pelo prefeito Luciano Rezende (ambos do PPS) saiu derrotada na eleição para a direção da Associação de Moradores do Centro de Vitória.

Eu perdi?

Vinícius nega que tenha sofrido uma derrota: “Não interferi neste processo. Não estava nem em Vitória ontem (domingo)”.

O resultado

Em tempo: a Chapa 1 teve 497 votos contra 356 da Chapa 2.

Fogo amigo

Do deputado Bruno Lamas (PSB) sobre a atitude do colega e líder da sua bancada, de não aceitar o regime de urgência do projeto que reduz o ICMS da energia elétrica: “O Freitas atendeu ao pedido do líder do governo, Jamir Malini”.

Apoio de fora

Bruno, autor do projeto, bateu boca com Freitas na sessão de ontem. Sem o apoio do seu líder, fez novo pedido de urgência, que será votado hoje, com apoio dos líderes do DEM (Ferração), PPS (Da Vitória) e Euclério Sampaio (DC).

Decadência civilizatória

Gente má e sem coração está envenenando animais em Itaguaçu. Na semana passada, pelo menos 10 cachorros foram vítimas de envenenamento.

Na hora da xepa

Campanha eleitoral faz coisa... André Garcia, ex-secretário de Segurança e candidato a deputado estadual, foi à feira de Aribiri, no domingo.

Fim de feira

O presidente da OAB-ES, Homero Mafra, foi intensamente vaiado na festa dos advogados no último sábado.

Clube do Bolinha

Nenhuma PM mulher (na ativa) será candidata nas eleições neste ano no Estado. Só homem.

Tipo ele?

De Rodrigo Coelho ao tomar posse como conselheiro do Tribunal de Contas: “As boas pessoas estão fugindo da política”.

Fiéis ao Buda

Na Tailândia, metade dos monges budistas sofrem de obesidade.

Constatação

As trevas continuam a dominar a Ufes.

Em tratamento

O governador Paulo Hartung começou ontem a primeira das cinco sessões de fisioterapia no ombro direito. Resultado do acidente de helicóptero que sofreu na sexta-feira.

Juiz cansado

O juiz Marcos Pereira Sanches, da 1ª Vara Criminal de Vitória, responsável pelo caso do policial Hilário Frasson, na abertura do seu despacho reclama da “sobrecarga de trabalho”.

Rapidez

Rodrigo Coelho nem havia tomado posse, mas seu nome já aparecia ontem no Portal da Transparência do Tribunal de Contas.

Burocracia engarrafada

Leitor da coluna reclama que ficou mais de uma hora, na sexta passada, aguardando a vez para iniciar a renovação da sua CNH na Ciretran de Vila Velha.

Alô, companheiros!