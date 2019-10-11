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Susto

Assaltantes invadem ônibus e roubam celular de estudante em Vitória

A vítima registrou a ocorrência no Departamento de Polícia Judiciária de Vitória, mas, até o momento, os assaltantes não foram presos

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 11:30

Publicado em 

11 out 2019 às 11:30
Adolescente de 14 anos relata medo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Assaltantes invadem ônibus e roubam celular de estudante em Vitória
Uma estudante de 14 anos foi assaltada dentro do ônibus que faz a linha 101, que circula entre a Praia do Canto e o Centro, em Vitória, na noite desta quinta-feira (10). A vítima teve um celular e uma quantia em dinheiro levados pelos criminosos. Ninguém foi preso.
Cerca de 20 passageiros estavam no coletivo, quando três homens entraram no veículo e anunciaram o assalto apenas para a adolescente. "Um deles sentou do meu lado, me cutucou e falou para eu passar minhas coisas. Eu abri a mochila, ele pegou meu celular e 20 reais. Eles falaram baixinho comigo e depois foram embora", relatou.
As vítimas registraram ocorrência no Departamento de Polícia Judiciária de Vitória, mas, segundo a polícia, até o momento, os assaltantes não foram presos. O motorista do ônibus não quis gravar entrevista, mas ele emprestou o celular para que vítima ligasse para a mãe dela. A mãe da estudante contou que tomou um susto quando soube do crime.
"Foi um susto danado. Primeiro que você recebe a ligação de um telefone que você não conhece com a voz da sua filha, então, foi aterrorizante", comentou.
Para quem foi vítima, a sensação é de medo e revolta. Mãe e filha pensam agora em mudar a rotina. "Não sei como vai ser agora, se minha mãe vai me buscar depois do cursinho, mas vou ter que ir para a escola e ficar sem celular até conseguir outro", lamentou a estudante.
A Polícia Civil declarou que o bloqueio do celular foi feito, porém, o aparelho não foi encontrado. Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi identificado. Imagens do circuito interno do ônibus vão ser repassadas pela empresa para a polícia.
Com informações do G1/ES e da TV Gazeta

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