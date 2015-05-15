As variações do conilon e do arábica

Acompanhe com o comentarista Marcus Magalhães a análise do setor de café ao longo desta semana. As variações do conillon e do arábica e a possibilidade de importação de café.
Mercado do Café - Marcus Magalhães - 15-05-15
Publicado em 15 de Maio de 2015 às 17:19
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