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As variações do conilon e do arábica

Acompanhe com o comentarista Marcus Magalhães a análise do setor de café ao longo desta semana. As variações do conillon e do arábica e a possibilidade de importação de café

Publicado em 15 de Maio de 2015 às 17:19

Publicado em 

15 mai 2015 às 17:19
Acompanhe com o comentarista Marcus Magalhães a análise do setor de café ao longo desta semana. As variações do conillon e do arábica e a possibilidade de importação de café.
Mercado do Café - Marcus Magalhães - 15-05-15

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