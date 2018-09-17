As criaturas mamadoras da República

Quando eu era um de menor e comecei a montar os livros de literatura clássica, escolhi a revista “O Cruzeiro”, de onde extraía com fulgor a seção Pif-Paf, do Millôr Fernandes, que escrevia com maravilhosos rabiscos, geralmente coloridos, de modo que antes daqueles astronautas americanos eu já sabia que a Terra era azul.

Foi mergulhando em sua obra que descobri a história do Paraíso, da maçã mordida por Adão, a verdadeira relação de Ulysses, com o gigante de um olho só, e outras verdades como a frase que Júlio Cesar proferiu ao ser apunhalado por Brutus do mesmo Partido: “Até tu, Brutus, grandessíssimo filho de quenga”.

Foi assim que me introduzi na política, cujo modelo plagia coisas tão banais assim.

Deus era conhecido como Todo-Poderoso, já que ainda não haviam inventado os poderes da República, nem a república dos mamadores da República. A condição para incorporar-se é fácil de entender: bastava tão somente ser ladrão.

No firmamento corre à boca miúda que a maior dificuldade de todas foi lançar a “Pedra Fundamental”. Os anjinhos ficaram com aquela bola imensa na mão e perguntaram ao mestre: Onde?

A emoção petrificava de preciosidades de admiração e amor toda vez que eu relia – aspirante a intelectual não lê, relê - a verdadeira história do Paraíso, que depois acabou virando um bordel de subúrbio.

Não me lembro se no Pif ou no Paf: Um belo dia, o Todo-Poderoso convocou os anjos, os arcanjos e os querubins para criar o Universo, o Paraíso. E ainda iria acrescentar a Terra, a Lua, as estrelas, o Inferno, o Sol, o Homem, a Mulher e os pentassexuais. Depressinha, ó meu – Deus é paulista –, se quiserem descansar no domingo e no sábado depois do meio-dia. O que Deus fazia antes da criação do mundo ninguém sabe ou se fez tudo em seis dias por ociosidade ou sindicalismo. O que dizer do governo anterior, para onde depositam todas as culpas, esta última, invenção de Eva.

No firmamento corre à boca miúda que a maior dificuldade de todas foi lançar a “Pedra Fundamental”. Os anjinhos ficaram com aquela bola imensa na mão e perguntaram ao mestre: Onde?

Finalmente, decidiu-se jogar ao acaso, tendo ela ficado girando, girando, em um lugar mais ou menos instável, por conta própria. Trabalhar no escuro era muito difícil. Foi então que Deus murmurou: Fiat Lux. E a luz foi taxada. Até hoje não se sabe se o Senhor falava latim ou hebraico ou aquela linguagem tremida que usa nos filmes do Cecil B. DeMille.

Ao Arcanjo da Segurança cabia enviar ao inferno todas os acusadas de tentação irresistível. Com receio de que aumentasse a onda de migração do céu para lá, criou o eterno Dia das Mães e Gilmar Mendes que mandava soltar todo mundo.