Artistas capixabas comentam suas obras expostas no Museu Vale

Imagem aérea do Museu Vale, em Vila Velha: exposição "Tríade" fica em cartaz até fevereiro Crédito: Diego Locatelli

"Minha obra é trabalho braçal"

Fredone Fone É artista visual com trajetória reconhecida no universo do graffiti e da street art

“Alguns planos que a gente fez” é motivo para falar sobre o sonho da casa própria e sobre as dificuldades que a população pobre – maioria negra – enfrenta para que tal sonho seja realizado. É uma série de kitnets, de planos que nem sempre dão certo. A casa que não fica pronta, e o “pobre vévi construindo”, como disse um colega quando eu trampava no almoxarifado de uma construtora.

Falo sobre contrastes sociais, visíveis no modo como casas são construídas. É lote sem escritura, parede sem reboco, janela, porta reutilizada, improviso e colaboração da vizinhança na hora de bater a laje. É o cotidiano do bairro e a vida de quem mora ali.

O pedreiro mete a mão na massa, na missão de fazer um sonho virar um barraco, para sair da chuva, ou do aluguel, almejando um lar confortável para morar. É a arquitetura erguida com muito suor e com pouco, ou quase nenhum, dinheiro no bolso.

Aprendi a pintar paredes com meu pai, por necessidade, ainda criança. E não fiz diferente em “Tríade”. Estando em frente à minha pintura, basta girar o corpo em 360 graus, começando pela porta de entrada da exposição, para notar como a paisagem vai mudando. Observe como a cidade é erguida e moldada em sintonia com o poder aquisitivo de quem a construiu ou de quem mandou construir.

Quando cito minha vivência em Serra Dourada, conto a história de muita gente pobre que faz planos neste país. Gente que nasceu com o saldo negativo e que precisou, de algum modo, subverter para subsistir. É como o skate, o hip hop, ou a pixação – que não é diferente do graffiti – que me deram ferramentas para ocupar um muro na Praia da Costa ou da Praia do Canto.

Obra de Fredone Fone da exposição "Tríade: Linha, Plano, Imagem", no Museu Vale Crédito: Sérgio Cardoso

Para isso – e por isso – uso técnicas, materiais e cores que usei com meu pai, junto à luta e aos ensinamentos da minha mãe, que aos sete já trabalhava como empregada doméstica.

Minha obra é trabalho braçal, é construção civil, é pintura de parede: iluminada no campo da arte, perseguida pela prefeitura, esquecida no canteiro de obras. É questão de sobrevivência!

"Um espaço para novas relações"

Bruno Zorzal É artista, pesquisador e doutor em Estética das Artes Plásticas e Fotografia pela Universidade Paris 8

A instalação “Caos Mundo” ganha forma a partir do galpão. Os 350 m² de parede, cobertos por imagens, viram obra. Percorrendo o espaço, caminhamos pelo trabalho, formado por imagens em preto e branco produzidas ou colecionadas por mim, de diversos tempos e lugares. As fotos feitas em papel comum e coladas com grude, em técnica lambe-lambe, evidenciam o relevo de pedra. Outras, impressas em papel nobre, flutuam como janelas negras. O espaço e os materiais revelam atritos e aproximações que se ativam pela imaginação, nesta espécie de caverna contemporânea tomada por imagens.

Espalhadas em diferentes planos, as imagens parecem convidar ao movimento. Ao mesmo tempo, assim dispostas, elas parecem tirar o visitante do lugar privilegiado onde tudo aquilo que precisa fazer é olhar. O vai-e-vem pela sala, que permite ver de perto as fotos menores e faz com que, de longe, as maiores apareçam, parece incluir o corpo no trabalho.

Por analogia, percorrer a obra, estando em meio às fotos que a compõe, seria procurar nosso lugar em meio às imagens de todo tipo que fazem o dia a dia, aquelas que vemos mesmo sem querer, em cada canto e tela.

Obra de Bruno Zorzal na exposição "Tríade: Linha, Plano, Imagem", em cartaz no Museu Vale Crédito: Sérgio Cardoso

Os diferentes modos de fazer e mostrar a fotografia encontram no trabalho as muitas maneiras possíveis de nos relacionarmos com imagens em geral. Experimentações que me permitem provar, neste projeto, outras relações tanto com o modo de fazer quanto com as imagens “disponíveis” por aí, dos mais diferentes lugares e tempos.

Por um lado, o teste com outros suportes e materiais fazem, por exemplo, com que as imagens sejam mais percebidas do que vistas em detalhe. Uma opção pelo sensível. No segundo caso, as imagens viram algo por meio do qual o trabalho vai ser fabricado, usadas como material na fabricação de “Caos Mundo”. De fato, as fotos que fazemos e coletamos são coisas e, como tais, podem ser sempre o princípio de outras.

O caos é aqui sinônimo de algo não sistematizado, que escapa à lógica. Um espaço, então, para novas relações. E convite para outras políticas, justamente por meio das imagens.

"O desenho como uma linguagem em expansão"

Sandro Novaes É artista plástico e doutorando em Artes pela Universidade de Granada, na Espanha

Apresento na exposição “Tríade: Linha, Plano, Imagem” um conjunto de quatro obras que são resultantes de uma extensa pesquisa sobre os desdobramentos (materiais e conceituais) do desenho como uma linguagem em expansão na arte contemporânea, primeiramente lançando mão do suporte plano para usá-lo como meio de questionamento a respeito da sua visualidade e tradição e, logo, transpondo-o para o espaço real.

No primeiro espaço, foi criada uma grande instalação com um desenho feito de tiras de vinil adesivo com tons de cinza e preto – remetendo à tonalidade do grafite – e uma vídeo-projeção que o complementa numa dicotomia gráfica entre movimento/inércia e materialidade/imaterialidade.

Uma escultura de tubos de ferro finaliza estrategicamente esse ambiente, apresentando um desenho no espaço que visualmente se aproxima da obra acima citada. Nesta, descolo o desenho do suporte e o projeto para o espaço real, utilizando, mais uma vez, a luz para criar uma sombra que ao mesmo tempo confunde e conclui. Os trabalhos apresentados nesse espaço têm em comum a ideia da linha imaterial, uma linha percebida pela descontinuidade, uma quebra de expectativa, que passa a existir inquietantemente, emergindo dessa experiência visual, como um fenômeno pulsante na imaginação do observador.

Obra de Sandro Novaes na exposição "Tríade: Linha, Plano, Imagem", em cartaz no Museu Vale Crédito: Sergio Cardoso

No segundo espaço nos deparamos com um desenho criado a partir do gesto repetido exaustivamente, que faz alusão direta à tridimensionalidade através do uso de perspectivas e sobreposições contínuas de camadas de linhas retas riscadas à mão livre. Inicialmente com um prego que marca a superfície do papel e depois com uma variedade tonal crescente que vai do lápis mais duro e claro ao mais macio e escuro.

Complementando esse desenho, está outra grande instalação que tira evidente partido das especificidades do espaço local. Tal proposta, além de dar continuidade e duração ao que já vimos no seu equivalente planar, viabiliza uma instalação penetrável onde o corpo do observador pode se adentrar e compartilhar, estratégia que retira o observador da passividade própria daquele que vê a obra de arte em um espaço expositivo.