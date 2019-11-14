Artista capixaba apresenta retrospectiva em Portugal

A artista capixaba Regina Chulam convida para a abertura da exposição retrospectiva "Um Certo Olhar" , no próximo dia 23, no Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor. A exposição abre as comemorações de 25 anos da Fundação das Casas de Fronteira e Alorna, onde a artista viveu e produziu por muitos anos.
COQUETEL NATALINO
DEGUSTAÇÃO DO LEITÃO CAIPIRA
Os chefs Duaine Clements e Juarez Campos estarão juntos novamente para um menu degustação a quatro mãos. A “Degustação de Leitão Caipira”, criada pelos dois chefs, é um passeio pela culinária caipira, onde a estrela será o leitão. Será no dia 30 de novembro, no Quinta dos Manacás Restaurante.
QUERIDAS DE RR
PRÊMIO GAZETA EMPRESARIAL GUARAPARI
Uma realização da Rede Gazeta em parceria com o Instituto Futura, o 4º Prêmio Gazeta Empresarial Guarapari será entregue no próximo dia 20 de novembro, no MEX Guarapari, na Praia do Morro, com show do Finest Hour Trio.
DEGUSTAÇÃO DE PANETONES
DIA MUNDIAL DO DIABETES
O Dia Mundial do Diabetes é celebrado na próxima quinta-feira, dia 14 de novembro, por ser a data de nascimento do médico Frederick Banting que descobriu a insulina junto ao seu colega também médico, Charles Best, no ano de 1921. Eles desenvolveram as injeções de insulina. Desde 1991 , a data é celebrada e reconhecida pela Federação Internacional de Diabetes (IDF) e pela Organização Mundial de Saúde. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), hoje no país existem mais de 13 milhões de pessoas vivendo com o Diabetes. A doença é crônica, na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. “A insulina é um hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue. Quando a pessoa tem diabetes tipo 1, o organismo não fabrica insulina, já no tipo 2, não consegue utilizar a glicose adequadamente, assim, o nível de glicose no sangue normalmente fica alto (hiperglicemia), e sendo assim, se esse quadro permanecer por longo período, pode haver danos em órgãos, vasos sanguíneos e nervos", afirma o presidente da Associação de Diabéticos do Espírito Santo e Amigos (Adies), Alexandre Loyola. Ele alerta: “Um simples exame de sangue pode diagnosticar se você tem diabetes, basta uma gota de sangue para detectar a alteração na taxa de glicemia". “Após o resultado existem outros exames que vão trazer a precisão da doença”, completa Loyola.
MOSTRA DE DECORAÇÃO
ATUALIZAÇÃO
A dermatologista Karina Mazzini aproveita o feriado e o final de semana para participar do Master Injector Academy – MIA 2019, em São Paulo. O evento, que começa nesta quinta-feira (14), vai até sábado, reunindo dermatologistas de várias partes do País numa atualização que é referência em procedimentos injetáveis