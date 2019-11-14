Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artista capixaba apresenta retrospectiva em Portugal
Renata Rasseli

Artista capixaba apresenta retrospectiva em Portugal

Regina Chulam apresenta a exposição retrospectiva "Um Certo Olhar", no Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor

Públicado em 

13 nov 2019 às 23:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Regina Chulam, artista capixaba Crédito: Mônica zorzanelli
A artista capixaba Regina Chulam  convida para a abertura da exposição retrospectiva "Um Certo Olhar" , no próximo dia 23,   no Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor.  A exposição abre as comemorações de 25 anos da Fundação das Casas de Fronteira e Alorna, onde a artista viveu e produziu por muitos anos.

COQUETEL NATALINO

Zezé Medeiros, Glícia Vieira Machado, Martha Paiva e Dea Vieira Garcia: noite de moda e degustação de panetones  Crédito: Monica Zorzanelli

DEGUSTAÇÃO DO LEITÃO CAIPIRA

Os chefs Duaine Clements e Juarez Campos estarão juntos novamente para um menu degustação a quatro mãos. A “Degustação de Leitão Caipira”,  criada pelos dois chefs,  é um passeio pela culinária caipira, onde a estrela será o leitão. Será no dia 30 de novembro,  no Quinta dos Manacás Restaurante.

QUERIDAS DE RR

Dalva Carone e Nazaré Miranda: no coquetel natalino de Martha Paiva Crédito: Mônica Zorzanelli

PRÊMIO GAZETA EMPRESARIAL GUARAPARI

Uma realização da Rede Gazeta em parceria com o Instituto Futura, o  4º Prêmio Gazeta Empresarial Guarapari será entregue no próximo dia 20 de novembro, no  MEX Guarapari, na Praia do Morro, com show do Finest Hour Trio.  

DEGUSTAÇÃO DE PANETONES

Elia Lucas, Ivelize Arpini e Solange Herkenhoff Crédito: Mônica Zorzanelli

DIA MUNDIAL DO DIABETES

O Dia Mundial do Diabetes é celebrado na próxima quinta-feira, dia 14 de novembro, por ser a data de nascimento do médico Frederick Banting que descobriu a insulina junto ao seu colega também médico, Charles Best, no ano de 1921. Eles desenvolveram as injeções de insulina. Desde 1991 , a data é celebrada e reconhecida pela Federação Internacional de Diabetes (IDF) e pela Organização Mundial de Saúde. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), hoje no país existem mais de 13 milhões de pessoas vivendo com o Diabetes. A doença é crônica, na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. “A insulina é um hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue. Quando a pessoa tem diabetes tipo 1, o organismo não fabrica insulina, já no tipo 2, não consegue utilizar a glicose adequadamente, assim, o nível de glicose no sangue normalmente fica alto (hiperglicemia), e sendo assim, se esse quadro permanecer por longo período, pode haver danos em órgãos, vasos sanguíneos e nervos", afirma o presidente da Associação de Diabéticos do Espírito Santo e Amigos (Adies), Alexandre Loyola. Ele alerta: “Um simples exame de sangue pode diagnosticar se você tem diabetes, basta uma gota de sangue para detectar a alteração na taxa de glicemia". “Após o resultado existem outros exames que vão trazer a precisão da doença”, completa Loyola. 

MOSTRA DE DECORAÇÃO

Camila e Marcelo Abelha: em mostra de decoração na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

ATUALIZAÇÃO

A dermatologista Karina Mazzini aproveita o feriado e o final de semana para participar do Master Injector Academy – MIA 2019, em São Paulo. O evento, que começa nesta quinta-feira (14), vai até sábado, reunindo dermatologistas de várias partes do País numa atualização que é referência em procedimentos injetáveis

ANIVERSÁRIO

Gustavo Buteri, Tiago Lima, Fabrício Sathler, Aloyr Zon, Celso Pimentel: festa de 5 anos de pub na Praia do Canto Crédito: Carol Veiga

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados