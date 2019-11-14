Artista capixaba apresenta retrospectiva em Portugal

O Dia Mundial do Diabetes é celebrado na próxima quinta-feira, dia 14 de novembro, por ser a data de nascimento do médico Frederick Banting que descobriu a insulina junto ao seu colega também médico, Charles Best, no ano de 1921. Eles desenvolveram as injeções de insulina. Desde 1991 , a data é celebrada e reconhecida pela Federação Internacional de Diabetes (IDF) e pela Organização Mundial de Saúde. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), hoje no país existem mais de 13 milhões de pessoas vivendo com o Diabetes. A doença é crônica, na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. “A insulina é um hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue. Quando a pessoa tem diabetes tipo 1, o organismo não fabrica insulina, já no tipo 2, não consegue utilizar a glicose adequadamente, assim, o nível de glicose no sangue normalmente fica alto (hiperglicemia), e sendo assim, se esse quadro permanecer por longo período, pode haver danos em órgãos, vasos sanguíneos e nervos", afirma o presidente da Associação de Diabéticos do Espírito Santo e Amigos (Adies), Alexandre Loyola. Ele alerta: “Um simples exame de sangue pode diagnosticar se você tem diabetes, basta uma gota de sangue para detectar a alteração na taxa de glicemia". “Após o resultado existem outros exames que vão trazer a precisão da doença”, completa Loyola.