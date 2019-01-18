Violência nos transforma em equilibristas sem redes de proteção

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Marcos Alencar*

Nunca vi nem uma foto sequer dos eventos comemorativos do IV Centenário de Vitória. Mas, pelo menos, de um deles tenho um filme gravado na minha retina. E olha que eu era uma criança. Meus pais e eu tomamos o trem Expresso em Santo Eduardo e chegamos a Vitória para participar dos festejos. O distrito fluminense era a estação da Leopoldina Railway mais próxima de Calçado. Era noite quando nos juntamos a uma multidão na praça da Catedral para assistir a um espetáculo grandioso e inédito em terras capixabas. Um grupo de equilibristas alemães se propunha a atravessar a pé, e também montados numa motocicleta, um cabo de aço estendido da torre da Catedral até o topo de um edifício próximo, do qual não consigo me recordar o nome. Não me lembro do tal edifício, mas não esqueço que, à época, a Catedral tinha apenas uma das torres pronta.

“Senhoras e senhores, o espetáculo vai começar!”, anunciavam os alto-falantes. Quando um holofote iluminou o grupo de artistas numa plataforma ao lado da torre solitária, fez-se silêncio. Quem ainda falava ouvia daqui e dali um “shiii!”.

Então o locutor alertou para uma possibilidade assustadora: “Pedimos que todos se afastem para as laterais da praça. Saiam debaixo do cabo de aço, pois se por acaso um erro fizer com que um de nossos equilibristas caia, espectadores poderão sair feridos”. Só então percebemos todos que não havia uma rede de segurança. E a partir de então os corações na praça passaram a bater mais apressados. Encantamento e medo nos rostos de cada um.

Mas a Virgem da Penha garantiu o perfeito equilíbrio dos artistas e, desta forma, o sucesso do espetáculo.

Mas porque – perguntará o leitor – lembro-me agora de um evento acontecido há quase setenta anos atrás? O que puxou pela minha memória não foram os equilibristas, a torre inacabada, a praça lotada de gente. Foi a falta da rede de proteção. Sem ela nos restava somente a fé. E é exatamente assim que eu me sinto hoje em dia – e acredito que toda a população de Vitória, principalmente – diante da permanente insegurança pública neste Estado. Os assaltos não têm hora para acontecer. No Centro da Capital, nos bairros e nos principais municípios do Estado. Com armas de bom calibre ou banais facas de mesa. Seguidos sempre de um manjado mantra, tipo “isto é uma gravação”, repetido pelas autoridades: “Fazemos ronda sistematicamente na região”. Pergunto eu: e tem adiantado? Os assaltos se sucedem dia e noite, sem descanso. Dizem eles que esses crimes foram reduzidos em alguns percentuais. Temos então que nos conformar com esta amostra grátis de segurança? Até quando a nossa rede de proteção será tecida apenas pelas agulhas do marketing governamental? A cada quatro anos um nome bem bolado batiza a “nova” estratégia de policiamento da cidade. Os nomes são bem achados. Mas nós continuamos perdidos.