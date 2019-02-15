Violência cria paisagem e define o modo de habitar a cidade

Paulo Brandão*

A paisagem, segundo o filósofo Certeau, é uma produção do espaço por sujeitos comuns “praticantes da cidade”. Ele habita a cidade na sua vivência corporal cotidiana. Constrói sua história de vida, memórias e experiências, por meio de encontros e acontecimentos. E inscreve as suas marcas, diria suas “ranhuras”, em seu “lugar praticado”.

Esta paisagem habitada revela um modo de ser, o nosso caso, capixaba. Guarda particularidade e, ao mesmo tempo, é comum a todos. Ela é uma obra coletiva, portanto, é uma tentativa de organizar e modelar o espaço social por meio de uma teia de significados, construída em nosso fazer cotidiano, que vai dando sentido a tudo isso que podemos chamar de lugar. Este local que vivemos, convivemos e morremos.

Em minha reflexão, digo que há anos a violência em terras capixabas, daquilo que estamos vendo e sentindo, está definindo uma dada paisagem e, como consequência, esta impondo formas de habitar e viver a nós capixabas. Com medo, andar apressado, estamos meio que perdidos em terras habitadas pela violência.

Ela define regras de convívio: você não pode falar com estranhos; mobiliza grupos em caminhadas pela paz; reúne pessoas pela indignação, medo ou raiva; impacta na vida das pessoas com traumas, abalos emocionais, alteração de pressão arterial; inscreve um roteiro de vida e imprime uma rotina com horários e locais de assaltos.

Enfim, os seus agentes definem os lugares da morte, do crime e dos bandidos, como os morros e bairros de periferia. A violência convoca os poderes e as forças do Estado e pauta a agenda dos agentes de segurança, como a polícia, judiciário e políticos. Define um modo de vida, com aconteceu na greve da Polícia Militar, onde todos os capixabas ficaram em casa com medo e assustados. Exige uma resposta: queremos justiça!

Justifica orçamentos milionários de governos sem perspectiva de longo prazo. Fundamenta discursos raivosos. A violência elege seus representantes. Estes defendem que a solução é arma nas mãos do cidadão que tem bens e pode pagar por isso. A violência, com isso, vence e dá um sorriso.

Ela cria pistola, escopeta, fuzis, metralhadoras, revolveres, balas e cartuchos. Como a venceremos se estamos alimentando a violência a todo instante com mais leis, armas e atitudes legitimadoras da morte?