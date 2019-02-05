Velhos desafios da República que ainda não superamos

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Marcela Bussinguer*

Um dia compreendemos que o estado de natureza nos tornava lobos.

Compreendemos que se fazia necessário abrir mão de parcela de nossa liberdade para viabilizar a vida em comunidade.

Compreendemos que a organização da vida social dependia de um governo institucionalizado, que exercesse o poder.

Compreendemos que o poder não é daquele que o detém temporariamente, mas pertence àqueles de quem emana – o povo.

Compremos que o exercício do poder, a fim de que não se transforme em arbítrio, deve estar sujeito à lei e que nesta própria sujeição encontra-se nossa liberdade.

A partir de tais compreensões, fomos construindo os sentidos da República. Não há dúvidas de que seja uma forma de governo, por meio da qual definimos os parâmetros para a disputa política e para a organização do Estado e suas instituições.

Todavia, representa, também, a corporificação de um regime político que extrapola a legitimidade do poder pela representatividade do voto, mas que é capaz de compor interesses antagônicos para a construção de um país multicultural, plural e rico nas diversidades.

República é, portanto, não apenas uma forma de governo, mas um modo de governar voltado para a administração de interesses públicos, não afetado por maiorias eventuais, nem por pautas tipicamente privadas.

Na República Federativa do Brasil há objetivos claramente delimitados, a serem observados por quaisquer governos, independentemente de sua pauta particular. Afinal, é a Constituição quem condiciona a pauta.

Desse modo, a par de supostas ideologias, cumpramos nosso contrato social, nosso pacto político, implementemos os objetivos da República (art. 3º da Constituição Federal): “I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.”