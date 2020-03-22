Um grito de alerta necessário no Dia Mundial da Água

Vou escrever e “dar o grito” que ela gostaria, se fosse possível. Acredito que seria algo bem próximo a: “Olá, tudo bem? Que bom que está bem, faço o possível para contribuir para seu bem-estar, mas quero que faça o mesmo, já que para mim, as coisas não vão tão bem assim. Dois terços deste planeta, que é nosso lar, são compostos por mim, mas 97% estão nos mares e sobram apenas 3% de minha parte potável. Dessa pequena porcentagem, 68,7% está congelado nas geleiras e glaciares e, 30,1% estão em reservatórios subterrâneos. Ou seja, menos da décima parte daqueles 3% é que você tem o privilégio de ter acesso. Eu digo 'privilégio', pois mais de metade da população mundial não têm acesso à minha versão potável. E sabe o que mais me preocupa? Por minuto, sete pessoas morrem no mundo porque ingeriram água insalubre e a cada mil litros utilizados, 10 mil litros são poluídos em rios e nascentes. Além do mais, o desmatamento tem contribuído para que eu morra lentamente, a cada dia. O que você fez para me ajudar hoje? Pense em mim o quanto eu penso em você. Ainda há tempo. Eu mato sua sede, por favor, não me mate.”