Um grito de alerta necessário no Dia Mundial da Água

Todos os anos, 25 milhões de toneladas de plástico e outros resíduos vão parar no mar. Segundo a ONU, em 2050 pode haver mais plástico que peixes no oceano. Todo esse material pode ganhar vida nova, se for destinado corretamente e transformado em outros produtos. Em 2017, uma ação da Adidas recolheu 5,5 milhões de garrafas plásticas dos mares e as transformou em 1 milhão de pares de tênis. No Espírito Santo, a Marca Ambiental processa uma média de 7 ton/mês de plástico de baixa densidade, e produz 258.000 sacolas plásticas mensalmente, o que garante assim um novo destino para essa matéria prima a partir da reciclagem.
Uma de nossas missões é falar pelos que não têm vez e nem voz. Hoje venho falar pela água que, por mais que seja uma preciosidade presente em nossas rotinas, principalmente no momento em que vivemos, não tem seu devido valor reconhecido.
Vou escrever e “dar o grito” que ela gostaria, se fosse possível. Acredito que seria algo bem próximo a: “Olá, tudo bem? Que bom que está bem, faço o possível para contribuir para seu bem-estar, mas quero que faça o mesmo, já que para mim, as coisas não vão tão bem assim. Dois terços deste planeta, que é nosso lar, são compostos por mim, mas 97% estão nos mares e sobram apenas 3% de minha parte potável. Dessa pequena porcentagem, 68,7% está congelado nas geleiras e glaciares e, 30,1% estão em reservatórios subterrâneos. Ou seja, menos da décima parte daqueles 3% é que você tem o privilégio de ter acesso. Eu digo 'privilégio', pois mais de metade da população mundial não têm acesso à minha versão potável. E sabe o que mais me preocupa? Por minuto, sete pessoas morrem no mundo porque ingeriram água insalubre e a cada mil litros utilizados, 10 mil litros são poluídos em rios e nascentes. Além do mais, o desmatamento tem contribuído para que eu morra lentamente, a cada dia. O que você fez para me ajudar hoje? Pense em mim o quanto eu penso em você. Ainda há tempo. Eu mato sua sede, por favor, não me mate.”
Reflita. Seja consciente. Não desperdice.
A autora é gestora de comunicação da Marca Ambiental.