Tribunais de Contas devem apontar gestões públicas que passam mal

Ramon Linhalis Guimarães*

Muito se discute sobre a dificuldade de os Tribunais de Contas do Brasil apreciarem tecnicamente as contas dos gestores públicos. O julgamento político parece enraizado nas profundezas das Cortes e, por vezes, é relacionado, inclusive, à forma de escolha dos conselheiros, que são, majoritariamente, indicações políticas daqueles a quem terão de fiscalizar.

Para exemplificar o quão grave essa situação representa, basta transportá-la figurativamente para a relação entre o médico e o paciente. Esse, logicamente, procura aquele em busca de um parecer técnico sobre sua saúde. O médico, especialista que é, deve se reportar ao paciente sobre o quadro clínico apurado, recomendando-lhe tratamento específico para a cura da doença, o que poderia envolver medicamentos e mudanças de hábitos. O indivíduo, na qualidade de senhor do próprio destino, ciente dos riscos apontados diligentemente pelo profissional, e portando todos os elementos necessários à tomada de decisão, realiza um juízo político sobre a sua vida.

A partir desse momento, duas opções se apresentam: em sintonia com o parecer técnico do médico, tomar todas as providências sugeridas, com vistas ao restabelecimento da saúde; ou, em discordância com o especialista, crer que não vale a pena a submissão a tratamento, e continuar vivendo, mesmo que pouco, no mesmo ritmo, com os mesmos hábitos nocivos.

Essa função do médico guarda semelhança com a que deveria exercer o Tribunal de Contas nas prestações de contas públicas; mas concretizar uma apreciação estritamente técnica das contas apresentadas ainda é um desafio.

Por sua vez, o juízo político do paciente é similar à análise efetuada pelo Parlamento, após a apreciação (normalmente via Parecer Prévio) do Tribunal de Contas. Pode-se concordar ou não com a apreciação técnica oferecida, mas ela precisa existir.

Agora, continuando o exemplo, imagine se o médico, ciente dos problemas manifestados pelo paciente, resolvesse emitir um juízo político. Ao invés de pedir que tomasse medicamentos e mudasse alguns hábitos destrutivos, como recomenda a técnica profissional, desacreditasse o enfermo sobre a necessidade de medicamentos e ressaltasse que não valeria a pena mudar os hábitos, como se não houvesse amanhã. Certamente, a partir desse momento, caso a atuação política do médico fosse admitida pelo paciente, danos irreparáveis à saúde inevitavelmente o acometeriam, provocando-lhe, inclusive, um quadro grave, que fatalmente o levaria à morte.

Nesse sentido, quando o Tribunal de Contas emite uma apreciação eminentemente política sobre as contas públicas, põe em risco a saúde financeira do ente federativo. O Parlamento, desprovido de elementos técnicos para decidir, fica desamparado. E as contas, conquanto tenham a conclusão pela aprovação, na verdade, escondem chagas que, com o tempo, agravam-se, chegando ao ponto de comprometer totalmente a saúde financeira do ente federativo.

A persistirem os sintomas, procure orientação técnica, não política.