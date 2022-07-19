Tese de "defesa da honra" ainda culpa a mulher pela violência sofrida

No dia 25 de junho do ano passado, a senadora Zenaide Maia, com o Projeto de Lei n° 2325, propôs alteração do Código Penal e de Processo Penal, com o intuito de impossibilitar a absolvição no tribunal de júri de acusado de feminicídio , pela utilização do argumento de defesa da honra.

O projeto de lei ainda declara a proibição de circunstâncias de diminuição de pena relacionadas à violenta emoção provocada por ato injusto da vítima e à defesa de relevante valor moral ou social no caso de feminicídio e de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A tese acima passou a ser utilizada pelos advogados de defesa dos acusados de feminicídio após o julgamento de Doca Street, em 1979, que assassinou a tiros sua namorada, em suas férias em Búzios (RJ). Ressalta-se que, apesar de não ser considerada válida pela Justiça, ainda é utilizada visando à absolvição ou diminuição de pena, o que deveria causar mais repulsa à sociedade.

A senadora Zenaide Maia, ao propor o referido projeto, alegou que a tese gera uma responsabilidade da própria vítima pelas agressões e por sua morte, enquanto o acusado é inocentado, sendo “heroico defensor de valores supostamente legítimos”. Relatando ainda que “apesar do repúdio crescente da sociedade a essas práticas, ainda somos surpreendidos com a apresentação de teses obsoletas nos tribunais do país. Argumentos que buscam justificar a violência contra a mulher (...)”.

O relator da proposta declarou publicamente que a referida tese é “ultrapassada e não se concilia com os valores e direitos vigentes na nossa Constituição Federal ”. “É tese que contribui para a objetificação da mulher. Ou seja, reforça a ideia de que a mulher é um objeto que pertence ao seu cônjuge, companheiro”.

Incrivelmente a tese dividiu opiniões entre os advogados criminalistas, descrevendo os defensores do arquivamento do projeto, que o aumento de pena ou proibição de utilização de teses não fará com que os crimes deixem de ocorrer, devendo ser criadas políticas públicas para a prevenção dos casos.

Na verdade, a utilização da tese de defesa da honra, para justificar a violência contra a mulher, nem sequer deveria ser admitida, uma vez que é injustificável qualquer tipo de violência, seja o motivo que for. A violência por si só é intolerável.

Desse modo, é evidente a necessidade latente da mudança das normas jurídicas e da realização de políticas públicas para que não haja a supressão direitos das mulheres e que estas não sejam “culpadas” por serem vítimas de agressões e feminicídio, devendo os acusados serem responsabilizados efetivamente pelos seus crimes.