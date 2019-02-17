Subsídio a transporte coletivo eficiente promove justiça social

Antonio L. Comério*

Há sempre discussões e questionamentos sobre reajustes tarifários, por isso é bom esclarecer uma questão que norteia o valor das passagens do transporte coletivo urbano em todo o país. Um critério importante nesse cálculo é o chamado subsídio cruzado, que permite ao usuário que mora distante e percorre longas distâncias pagar a mesma tarifa daqueles que moram próximo dos centros urbanos, ou que utilizam o transporte coletivo urbano para deslocamentos mais curtos.

Para entender como isso é possível, imagine que uma pessoa vai até uma loja para comprar um presente. A atendente pergunta se ela quer uma embalagem especial. Essa embalagem, obviamente, tem um custo adicional do material utilizado e da mão de obra. A loja tem duas opções: a primeira, cobrar uma tarifa por esse serviço (além do preço do produto), o que poderia não ser bem aceito pelo comprador. A segunda opção é diluir o custo da operação, dividindo o valor da embalagem entre os compradores. Ou seja, a decisão de diluir nos produtos da loja o valor que se gasta nos embrulhos para presente faz com que esse custo seja bem menor para todos os clientes.

Outro bom exemplo de subsídio cruzado é a redução de tarifa da energia elétrica concedida ao produtor rural, em determinada hora do dia, para irrigar sua plantação - a chamada energia verde. Neste caso, o custo é repassado para a tarifa de energia dos habitantes das cidades.

Assim como em qualquer outro tipo de negócio e de serviço, no transporte também não existem milagres. Para promover isonomia entre passageiros de todas as classes sociais existe a tarifa social, calculada conforme a lógica do subsídio cruzado. Se ela não fosse adotada e as tarifas urbanas fossem simplesmente calculadas segundo a distância percorrida, os usuários moradores das periferias, distantes dos centros e, provavelmente, com menor poder aquisitivo teriam que pagar passagem mais cara, necessária para manter o equilíbrio econômico-financeiro do serviço prestado.

Segundo pesquisa Mobilidade da População Urbana, da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) e Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), o ônibus é o meio de transporte mais utilizado pelas classes C e D/E, com 41,6% e 48,5% do total de deslocamentos, respectivamente. Sem o subsídio cruzado, isso seria possível?