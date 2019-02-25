Somos um país de tragédias evitáveis anunciadas

Diego Starley Costa de Alomba*

Com as últimas tragédias, restam na boca um gosto amargo de incompreensão e um aperto de tristeza no coração. Ora são lágrimas de lama, ora são lágrimas de chuva e de fogo. Ora dizem que foi acidente, ora que foi fenômeno da natureza ou fatalidade. Mudam-se os nomes, mas são sempre vidas humanas. Em um país sem vulcões, terremotos, maremotos e furacões, somos nosso próprio desastre.

O “jeitinho” brasileiro que nos faz tão criativos é o mesmo que nos torna tão irresponsáveis. Confiamos demais na improvisação, nas soluções provisórias, nas gambiarras e na falta/falha de fiscalização. E assim seguimos, acreditando na sorte e na complacência do tempo e do Estado em dar vida longa aos nossos “jeitinhos”.

Somos um país de tragédias evitáveis e anunciadas. Somos expectadores do óbvio. E nada muda... Vidas, entes queridos, sonhos, bens e museus continuam perdendo-se Brasil afora em rompimentos de barragens, em alagamentos, desmoronamentos, em incêndios e outros “acidentes”, “fenômenos da natureza” e “fatalidades” que escondem a irresponsabilidade humana e a omissão estatal.

Quantas vidas mais precisarão ser perdidas? Quantos sonhos mais precisarão ser interrompidos? Quantas famílias mais precisarão ser desfeitas? Não há valor que indenize as possibilidades futuras de uma vida perdida. A saudade não tem preço.

Não dá mais para termos um Estado retardatário, que só aparece após cada nova tragédia evitável para apresentar justificativas, buscar culpados e prometer punições. Precisamos de um Estado que, além de punitivo, seja preventivo e atuante, capaz de fazer obras necessárias para evitar tragédias e de fiscalizar aqueles que podem ser causadores delas.

Além disso, precisamos de uma sociedade cada vez mais organizada e mobilizada, capaz de unir-se não apenas para demonstrar tristeza e luto nas redes sociais a cada nova tragédia brasileira, mas também capaz de unir-se para cobrar providências e denunciar irregularidades aos órgãos fiscalizadores.

Ademais, talvez seja o momento de repensarmos, como sociedade, o nosso “jeitinho” brasileiro, de modo que deixemos de naturalizar soluções provisórias, malfeitas e irresponsáveis e passemos a valorizar as soluções que são criativas, inovadoras e, acima de tudo, responsáveis, incapazes de colocar a vida, os bens alheios e o meio ambiente em risco.

Se nada mudar, nos restará continuar acumulando tragédias, perdas, lágrimas e rezar para que, no fim das contas, Deus seja mesmo brasileiro.