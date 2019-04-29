Sensação de segurança se dá com a presença policial perto da população

Leandro Menezes*

Lamento dizer que, lendo o artigo do senhor Henrique Herkenhoff , na página 21 do último domingo (28), apenas vejo uma opinião, carente de fundamentos, expressa por quem realmente não domina o tema. Nas palavras do ex-secretário Estadual de Segurança Pública e professor universitário, “distribuir unidades policiais (...) segue a lógica de quando não havia telefones nem veículos automotores...”. Mais simplista, impossível.

Quando estudava na EPG Almirante Barroso, em Vitória, colegas vinham de outros municípios para estudar no “finado” 1º Grau e ensino médio. Devemos voltar a ter uma escola centralizada, pela melhoria da Educação? Hoje, vemos moradores das cidades do interior enfrentando as BRs 101 e 262 para tratar da saúde, por carência de serviços em suas cidades. Tantos outros exemplos mostram que precisamos de serviços diversos, em quantidade mínima para o cidadão capixaba, onde ele estiver.

O autor continua: “Os partidários da filosofia de polícia comunitária defendem esses postos policiais como mecanismo de interação com a população. Todavia, isso não resolve o problema de quem vai ‘interagir’ com os criminosos...”. A polícia existe para o cidadão de bem, para lidar com o cidadão de bem. A sensação de segurança se dá com a presença policial, somada à certeza de que, se alguém infringir a lei, será responsabilizado.

Sabemos que a PM prende muito, mas, por motivos que não ouso tratar aqui, os bandidos estão nas ruas e o medo continua. A polícia deveria ser coadjuvante, nas ações e responsabilidades estatais e da sociedade. Muitas delas não observadas por tantos agentes promotores de políticas públicas. Quando estas falham, entra em cena o “ator principal”: o 190. E pouco ou nada muda. Uma visão tão reducionista como a do autor do artigo não contribui para a solução do problema. Aquisição de viaturas e equipamentos até ajudam, mas se nossos representantes não fazem o “dever de casa”, continuamos o círculo interminável de erros e cobranças, quase que exclusivamente, às polícias.

Um líder comunitário de Vila Velha dizia: “A sociedade entende mesmo de Insegurança Pública”. Precisamos ouvi-los, fora do bureau teórico. Sem isso, novas opiniões “gastarão munição cara”, errando o alvo. Isso sim é um desserviço e uma desmoralização, mas não das polícias. Novamente, só me resta lamentar. Como “partidário” da polícia comunitária, gostaria que o professor procurasse conhecer a sua filosofia, a Polícia Interativa. Valorize quem vive isso nas ruas do Espírito Santo: os policiais e a população.