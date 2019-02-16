Sem pressão e solução, continuaremos a chorar em tragédias

Carlos Alberto Roxo*

Há acidentes e acidentes, alguns inesperados e inevitáveis, como o de alguém alcançado por um meteoro. Mas a maioria pode ser evitada ou reduzida, através de um sistema de prevenção pelos responsáveis, ou cuidados que cada um precisa tomar para não expor sua vida e a de outros.

A prevenção pelos responsáveis é desafiadora, pois embora existam sempre responsáveis diretos, a falta de prevenção é, por vezes, sistêmica - incluindo legislação, licenças, certificação, fiscalização, construção, produção e uso. No caso da aviação, por exemplo, existe um sistema de governança robusto, internacional, que faz com que o risco de acidentes seja bastante reduzido. Em quantas áreas isso ocorre?

No Brasil, há sempre a acusação de que os governos da ocasião não adotaram as medidas preventivas necessárias, assim como empresas e clubes de futebol também não o fizeram. É verdade, mas embora isso não os exclua da responsabilidade, o fato é que a sociedade brasileira ainda não “comprou” o conceito da prevenção, tal como “comprou” recentemente o do combate à corrupção. E sem isso, o curso sinistro continuará inabalável.

O sistema nervoso da sociedade brasileira parece similar ao dos sapos, que reagem a eventos súbitos, pulando se jogados em água quente, mas não reagindo a mudanças graduais – morrem cozidos se a água fria for lentamente esquentada. A sociedade reage emocionada diante de acidentes como os de Mariana e Brumadinho, ou à queda do helicóptero que matou Boechat, mas não aos numerosos acidentes de cada dia, como os de trânsito.

Segundo a OMS, o Brasil é o 5º país do mundo em mortes no trânsito. Várias causas para isso são de responsabilidade do poder público, mas há também as de motoristas e pedestres. Mas quantos se mobilizam, cobrando coletivamente providências, escolhendo meios de transporte e veículos seguros, conduzindo-os com segurança ou atravessando ruas com cuidado?

Olhe-se também para outros aspectos do cotidiano, como edifícios de apartamentos e escritórios, em que a fiscalização do setor público é reconhecidamente falha. Quantos têm sistemas de prevenção a incêndios eficazes, como brigadas, equipamentos de combate em boas condições, sistemas de alarme e portas corta-fogo? E apesar de serem as potenciais vítimas de um incêndio, quantos atuam junto aos síndicos para que existam medidas de segurança?

Nestes poucos casos, citados apenas como exemplos, temos responsabilidades individuais e coletivas. Se a sociedade não se mobilizar e não fizer pressão, continuaremos a chorar com frequência diante dos soluços de acidentes graves. Como diz a letra da marchinha “Sassaricando”, “todo mundo leva a vida no arame”, e o faz cantando, sem pensar que esse canto pode um dia virar choro, seu ou dos outros.