Recontratação de funcionários é um alívio para a economia

Carteira de Trabalho e Previdência Social do Ministério do Trabalho Crédito: Carlos Alberto Silva

O Decreto 16.665, publicado pelo Ministério da Previdência e Trabalho no dia 14 de julho de 2020, traz uma nova solução para os empresários brasileiros manterem suas equipes ou recontratarem seus funcionários neste momento de crise provocada pelo novo coronavírus . Essa medida que facilita a recontratação dos funcionários pode ser interpretada como um alívio não só financeiro, mas também emocional para esses empregados e empregadores.

O decreto também aproxima o Brasil dos sistemas trabalhistas internacionais, que dão mais mobilidade à dispensa e contratação de funcionários. A modernização das leis trabalhistas é necessária para o país conseguir acompanhar os novos paradigmas econômicos.

Hoje, mais da metade das pequenas e microempresas (PMEs) do Brasil são empresas familiares, segundo pesquisa do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o IBGE aponta que 90% dos negócios no país são gerenciados por familiares. Para muitas famílias empresárias conseguir montar uma equipe é uma conquista e as pessoas criam vínculos de amizade e afeto com o trabalho e a convivência no dia a dia.

Por isso, no início da pandemia, muitos se viram entre a cruz e a espada no sentido de que, para o salvar o negócio, foi preciso “enxugar” despesas e isso teve de ser feito até na folha de pagamento, que é o ponto mais crítico para o empresário. No entanto, quando o governo abre uma medida como essa que permite a recontratação dos trabalhadores, isso abranda o impacto na vida de todos os envolvidos, principalmente do empregado e também das famílias empresárias a terem caminhos para fazer a readmissão do desses funcionários antigos.

Vale lembrar que, antes do decreto, em caso de demissão do trabalhador, o empregador não poderia recontratá-lo antes do prazo mínimo de 90 dias. A norma terá validade até 31 de dezembro de 2020. A recontratação é uma estratégia para a economia, com mais pessoas trabalhando, mais rápida será a retomada e menos traumático o processo deste novo “normal” que a sociedade vive desde março. E, apesar de não ser este o intuito principal do decreto, ele também abre a possibilidade de redução de salários, desde que negociados via sindicato. Um alívio necessário.