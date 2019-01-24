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Artigo de Opinião

Max da Mata

Prefeituras devem dar exemplo de eficiência na administração pública

Os municípios não devem ficar inertes diante das movimentações feitas pelos governos federal e estadual

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 19:53

Publicado em 

24 jan 2019 às 19:53
Crédito: Divulgação
Max da Mata*
Assunto em voga em todas as esferas públicas são as reformas necessárias para a maior eficiência da administração da máquina. O primeiro ato oficial do governador Renato Casagrande foi um decreto com medidas de contingenciamento por 120 dias, tendo em vista a necessidade de manter o equilíbrio fiscal e financeiro das contas do novo governo do Estado, que também estuda a redução de cargos comissionados no intuito de cumprir os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.
O excesso de cargos de livre escolha para ocupar o espaço público também está no radar do presidente Jair Bolsonaro. Entre os dias 2 e 4 de janeiro, o governo federal anunciou a exoneração e dispensa de mais de 3,7 mil servidores ativos, incluindo um grupo de altos salários, fruto de extinções e de fusões de ministérios.
Os municípios não devem ficar inertes diante das movimentações feitas pelos governos federal e estadual. As prefeituras e as Câmaras de Vereadores podem começar a dar exemplo na administração ordeira do erário. Um exemplo é o legislativo municipal de Vitória, onde tramita um Projeto de Resolução que pretende extinguir 81 cargos de indicação política da sua Mesa Diretora.
O projeto foi assinado por seis vereadores em 2018 e pretende reduzir 23,1% do total de cargos da Câmara da Capital, resultando em uma economia de aproximadamente R$ 4,6 milhões por ano, o que representa duas creches construídas no período. O projeto, já aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, agora depende da aprovação da maioria dos vereadores em plenário.
Sabemos que esse tipo de reestruturação gera resistência e a necessidade de adaptação dos gestores. Mas é um esforço necessário. Só no caso da Câmara de Vitória, a minirreforma permitiria aumentar os investimentos da cidade nas áreas de Educação, Saúde e Segurança. Nada mais justo para a população é ver o retorno dos seus impostos em forma de serviços eficientes e de qualidade.
*O autor é vereador de Vitória

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